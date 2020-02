Pressemitteilung BoxID: 786729 (Chiesi GmbH)

Chiesi zum neunten Mal in Folge "Top Employer"

Die Chiesi GmbH ist und bleibt einer der besten Arbeitgeber. Das pharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat 2020 erneut die Auszeichnung „Top Employer“ vom Top Employers Institute erhalten. Der Titel honoriert jährlich herausragende Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten exzellente Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



„Die wiederholte Auszeichnung zum ‚Top Employer‘ ist für uns ein großer Erfolg. Wir sind stolz darauf, unseren Mitarbeitenden bestmögliche Arbeitsbedingungen und kontinuierliche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten“, sagt Thomas Gauch, Geschäftsführer der Chiesi GmbH. Zusätzlich zu der neunten Rezertifizierung in Deutschland hat die Chiesi GmbH bereits das achte Mal in Folge den Titel „Top Employer Europe“ erhalten. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die auch in mindestens fünf anderen Ländern zu den besten Arbeitgebern gehören. Insgesamt sind in diesem Jahr zehn Tochtergesellschaften der Chiesi Group „Top Employer“. Weitere Details dazu finden Sie hier: https://www.chiesi.com/en/chiesi-group-confirmed-top-employer-2020-in-italy-and-europe/



„Dass Chiesi gleich zu Beginn meines Einsatzes diese Zertifizierung erhält, freut mich sehr und ist zugleich ein großer Ansporn, weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben“, sagt Petra Stangier, die seit Anfang des Jahres als Direktorin für das Personalmanagement verantwortlich ist. „Die Auszeichnung beweist, dass wir unsere Mitarbeitenden mit Angeboten unterstützen, die zu ihren individuellen Leistungen passen. Das lässt uns als Team wachsen. Gleichzeitig ist das Siegel eine Verpflichtung für uns als Unternehmen, auf diesem Weg weiterzugehen, um auch künftig zu den Besten zu gehören“, ergänzt Stangier.



Neben Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung und flexiblem Arbeiten, unterstützt die Chiesi GmbH ihre Beschäftigten mit einem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot. Neueinsteiger profitieren z. B. von einem durchdachten Traineeprogramm, das sie auf die Aufgaben im Innen- und Außendienst perfekt vorbereitet.



Über weitere Maßnahmen sowie aktuelle Stellenangebote informiert die Karriereseite des Unternehmens. Potenzielle Bewerber finden hier alles Wissenswerte rund um den Bewerbungsprozess, die Anforderungen sowie die Unternehmenskultur. Individuelle Einblicke gibt die Rubrik „Chiesi Persönlich“. Hier berichten Mitarbeitende von ihrer Arbeit bei Chiesi und erzählen, was sie motiviert und begeistert. Mehr dazu unter www.chiesi.de/karriere.



Über die Top Employers Institute Zertifizierung

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1600 Top Employer in 119 Länder und Regionen auf 5 Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet. Der HR Best Practices Fragebogen umfasst 100 Fragen, die 600 Praktiken aus 10 Praxisbereichen untersuchen: Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (