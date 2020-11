Gemeinsam mit ihrem langjährigen Konzeptpartner AIG hat CHARTA Börse für Versicherungen AG das leistungsstarke CHARTA-Spezialkonzept in den privaten Haftpflichtrisiken noch attraktiver gestalten und den Deckungsumfang weiter optimieren können. Somit bietet CHARTA ihren Maklern weiterhin die Möglichkeit, Kunden bestmöglichen Versicherungsschutz über diese Spezialpolice anzubieten. Das Beste vorweg: Bestandskunden erhalten alle Deckungserweiterungen automatisch.



Ralph Meeners, Leiter Versicherungen und Mitglied im Management Team der CHARTA AG: „Unser Konzept überzeugt mit vielen Neuerungen wie Marktgarantie, Sachschäden versicherter Personen untereinander, Rechtsschutz im Rahmen der Forderungsausfalldeckung oder Sachschäden durch PKW-Mitfahrer, um nur einige Beispiele zu nennen. Des Weiteren haben wir zahlreiche Klauseln deutlich verbessert, um unseren Maklern einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten.“



Günstige Prämien

Trotz des stark verbesserten Deckungsumfangs sind die Prämien für Singles und Senioren in allen Tarifvarianten gesunken; auch für Familien sind diese beinahe konstant geblieben. In der Tierhalterhaftpflichtversicherung wurden die Prämien für den ersten Hund noch einmal nach unten geschraubt.



Starke Leistung – fairer Preis

Mit Einführung der überarbeiteten CHARTA-Spezialpolice wird zudem ein dauerhafter Kundennachlass gewährt. Diese Aktion gilt für das Neugeschäft in der Sparte Privathaftpflicht. Über den verbundeigenen Vergleichsrechner können sich CHARTA-Partner von den Vorteilen dieser Spezialpolice überzeugen. Für sie ist der Nachlass sogar schon automatisch hinterlegt.

