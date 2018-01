CEWE Foto-Tipps für Stadtentdecker

Ob spannende Seiten der eigenen Stadt erkunden oder eine neue Metropole für sich entdecken – Großstädte wollen erobert werden. Wie eine Diva präsentieren sie sich vielseitig und in voller Schönheit, wenn sie mit etwas Geschick in einer Momentaufnahme inszeniert werden. Robert Geipel, Fotografie-Experte von CEWE, gibt Tipps, wie man neue Blickwinkel für seine Lieblingsstadt entwickelt und mit dem Smartphone oder der Kamera inspirierende Motive für die Dekoration des eigenen Zuhauses erhält.



Grünes Licht für Fotofreunde



Wer Großstädte wie Berlin in aller Ruhe erkundet, entdeckt jede Menge Motive, die ein Foto wert sind. Stadtbilder wirken mit einer ungewöhnlichen Perspektive oder einem besonderen Fokus meist noch eindrucksvoller, weiß Robert Geipel von CEWE. Besonders reizvoll wird es, wenn ein Teil der Szenerie außerhalb des Bildbereichs liegt und so der Fokus nur auf einem bestimmten Ausschnitt gesetzt ist. So lässt sich beispielsweise das leuchtende Grün der Fußgänger-Ampel kombiniert mit dem Rot für die haltenden Fahrzeuge sehr wirkungsvoll vor einem alten Gebäude einfangen. Tipp: Selbst fotografierte Motive sind einzigartig und viel persönlicher als jedes gekaufte Bild, darum sind sie auch ideal als Dekoration für zu Hause. Durch die verschiedenen Materialien der CEWE WANDBILDER lässt sich die Wirkung der gewählten Motive entscheidend mitbestimmen. „Die leuchtenden Ampelfarben kommen etwa durch CEWE WANDBILDER als Leinwand aufgrund des brillanten 12-Farbdrucks auf hochwertigem Leinengewebe ausdrucksstark zur Geltung“, weiß Robert Geipel. Wahlweise kann über www.cewe.de das Lieblingsfoto auch als Premium Poster oder auf Holz, Hartschaum, Alu-Dibond oder hinter Acrylglas gedruckt werden.



Die Sehenswürdigkeiten lebendig in Szene setzen



Schön ist es, wenn sich der Spaß am Erkunden der Stadt auch auf den Fotos widerspiegelt. Warum also nicht einmal vor Freude in die Luft springen und so die klassische Sehenswürdigkeit wie etwa das Brandenburger Tor im Hintergrund auf fröhliche Art und Weise inszenieren? Für ein lebendiges Foto sorgen auch kleine oder etwas größere Gesten, beispielsweise ausgebreitete Arme oder eine Hand, die auf ein besonderes Bauwerk deutet. Mit dem

CEWE FOTOBUCH Pure lassen sich die gelungensten Fotos einfach per App zu einer kleinen, charmanten CEWE FOTOBUCH Variante zusammenführen. Stilvoll im puristischen Design können die schönsten Geschichten der Stadt in 22 spannenden Fotos erzählt werden. Sowohl als kleines Geschenk für den Reisebegleiter als auch für sich selbst ist das mit den Städtefotos aufbereitete CEWE FOTOBUCH Pure eine liebevolle Erinnerung an einen besonderen Tag.



Mit einem Foto eine Geschichte erzählen



So vielseitig wie die Lieblingsstadt sind auch die Möglichkeiten, einzigartige Motive mit dem Smartphone oder der Kamera einzufangen. Mut zum Detail tut der Fotosammlung gut, rät Robert Geipel. Oft neigt man dazu, sich selbst oder andere vor verschiedenen Hintergründen immer gleich in Position zu bringen. Überraschende Blickwinkel eignen sich zudem sehr gut als Motiv für kreative und individuelle Handyhüllen. Dabei haben Fotos, die dem Betrachter Raum lassen, eine eigene Geschichte zu entwickeln, eine besondere Faszination. So wirkt etwa die Pause auf einer Mauer auch als Motiv inspirierend, wenn nur die entspannt baumelnden Beine abgebildet werden. Über www.cewe.de lässt sich aus dieser ungewöhnlichen Detailaufnahme eine eigene Handyhülle gestalten, die das Smartphone schützt und ihren Besitzer als bleibende und dauerhafte Erinnerung an die Großstadt-Safari überall hin begleitet. Vom Silikon Case über Downflip oder Sideflip Taschen bis hin zum Holz Hard Case – unter 10 Varianten für über 200 Smartphone-Modelle findet jeder seine passende Handyhülle.



Farbkonzept im Kopf – Hingucker für die Wandgestaltung einfangen



Vielleicht fehlt noch ein schönes Motiv im Flur oder das Wohnzimmer verträgt einen weiteren Hingucker? ­­Wer mit einem Farbkonzept im Kopf durch die Straßen geht, kann gezielt nach passenden Motiven Ausschau halten und später aus einer Vielzahl von Fotos auswählen. Wer sich nicht entscheiden kann, hat mit den hochwertigen Retro Prints von CEWE wahlweise 16, 24 oder 32 Möglichkeiten, die fotografierten Schätze mit kreativen Rahmen, Vorlagen und Filtern als modernes Deko-Element zu inszenieren.



Mehr Informationen unter www.cewe.de





CEWE WANDBILDER, z. B. als Leinwand ab 16,99 Euro (UVP)

CEWE FOTOBUCH Pure, 14,95 Euro (UVP)

Handyhülle von CEWE, ab 19,99 Euro (UVP)

Retro Prints von CEWE, z. B. 16er Set ab 14,99 Euro (UVP)



CeWe Stiftung & Co. KGaA

Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE legt großen Wert auf eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung in allen Bereichen und gehört insbesondere auch beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle Markenprodukte der CEWE FOTOWELT werden komplett klimaneutral hergestellt. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und derzeit Mitglied im SDAX.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren