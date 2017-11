DS Podium GMT Chronometer: Grenzenlose Zeit

In der Zeit reisen? Gar kein Problem. CERTINA holt mit dem neuen DS Podium GMT Chronometer die große weite Welt ans Handgelenk. Die sportlich-elegante Armbanduhr ist allen Abenteurern und Kosmopoliten gewidmet, die sich in mehr als einer Zeitzone zu Hause fühlen. Mit einer separaten 24-Stunden-Anzeige in Globus-Optik und offiziell bestätigter Chronometerpräzision bereichert sie das Leben – auf Reisen, oder wenn sich gerade die große Liebe auf der anderen Seite der Weltkugel befindet.



Dank einer separaten 24-Stunden-Anzeige bei 9 Uhr lassen sich Heimatzeit und Uhrzeit am Ziel- oder Referenzort auf einen Blick ablesen. Das Hilfszifferblatt präsentiert sich im Design einer stilisierten Weltkugel, die vom Nordpol aus betrachtet wird. Farblich abgesetzte Segmente von Tages- und Nachtzeit sowie ein leuchtend roter Zeiger sorgen für unmissverständliche Klarheit. Auch das Innere der Uhr birgt international begehrte Qualitäten: Die Präzision ihres Precidrive-Quarzkalibers ist von der renommierten Schweizer Chronometerprüfstelle COSC bestätigt.



Mit einem Edelstahlgehäuse von 41 mm Durchmesser und einer Lünette mit Minutenziffern bietet der DS Podium GMT Chronometer wahrhaft grenzenlose Zeitmessung. Ein silberfarbenes Zifferblatt mit roségoldener PVD-Beschichtung auf Zeigern, Index und Zeitzonengitter sorgt zudem für einen stilvollen Auftritt in jedem Land und zu jeder Zeit. Abgerundet wird der kosmopolitische Zeitmesser von einem braunen Kalbslederband mit Krokodilprägung. Zusätzlich sind Varianten mit Edelstahlband, mit schwarzem, grauem oder blauem Zifferblatt sowie mit Gehäuse und Band aus Titan erhältlich. Allen Modellen gemein ist ihre große Widerstandsfähigkeit durch das bewährte DS-Konzept der doppelten Sicherheit – bei allen Abenteuern in Zeit und Raum.

