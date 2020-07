Pressemitteilung BoxID: 807830 (CELEBRAND - blunique OHG)

Über 100.000 schauten zu: "Dein Sommermoment" rockt den Fernsehturm

Gelungene Fortsetzung und zugleich ein grandioses Finale von „Dein Sommermoment“ am Samstagabend. Das Live-Stream Musik Event für Vielfalt, Zusammenhalt und die gute Sache sendete ein weiteres Mal vom Nürnberger Fernsehturm in die weite Welt hinaus. Nach dem großen Erfolg am vergangenen Wochenende konnte auch Teil 2 dank zahlreicher Rock-Acts aus der Region überzeugen.



Erneut war der Nürnberger Fernmeldeturm hell erleuchtet und erneut verfolgten zehntausende Musik-Fans von zuhause aus, was sich rund um den wiederbelebten 300 Meter-Koloss abspielte. „Dein Sommermoment“ Teil 2 war angesagt und diesmal ging es deutlich rockiger zu als beim Premieren-Event vor einer Woche. Bei den Moderatoren überließen die Veranstalter erneut nichts dem Zufall und präsentierten mit Matze Knop und Carolin Henseler ein toll harmonierendes Presenter-Duo. Während der Comedian in 200 Meter Höhe Stellung bezog und dort mehrere Bands für Interviews begrüßte, übernahm das Multitalent aus Bonn die Anmoderation der Künstler auf den zwei Bühnen, die auf dem Gelände des Fernsehturms aufgebaut waren.



Rockige Unterstützung für regionale Künstler in Not



Über sechs Stunden wurde gerockt und gefeiert mit tollen Live-Auftritten verschiedenster Bands aus der Region. Angefangen bei „Voices“ und „Van Schelln“ über „Chiefoke“, „Bolzwagen“ und „Gone Ruby" bis hin zu „Kaizaa“, „Stinger“ und „Die Gerlchi“. Den krachenden Schlusspunkt setzten dann zu später Stunde „J.B.O.“. Für den Auftritt der Erlanger Kultband wurde auf 200 Meter Höhe extra eine Bühne im pinken J.B.O.-Style aufgebaut. Und diese wurde von den vier Rock-Veteranen mit Hits wie „Hoffen und Bangen“ oder „Vier Finger für ein Halleluja“ nach allen Regeln der Kunst abgerissen. Und Kunst ist ein gutes Stichwort, denn auch an diesem Tag wurden Spenden für das „Bündis für Kultur“ gesammelt, das Künstler unterstützt, die durch Corona in finanzielle Nöte geraten sind. Ingrid Hofmann: „Turm wurde zum Erlebnis“



Besonders freuten sich die Organisatoren über den spontanen Besuch von Ingrid Hofmann, der Geschäftsführerin und Inhaberin von Hofmann Personal, ihrer Tochter Sonja Heinrich und ihres Mannes Bernd Heinrich. Die Unternehmerin, die als Hauptsponsorin mit der Initiative #vielfaltgewinnt die beiden Tage am Fernsehturm erst möglich gemacht hatte, war sichtlich begeistert: „Erst war es ein Turm und dann wurde er für uns alle zum Erlebnis. Es ist beeindruckend, wie dieses Gebäude mit modernster Technik wiederbelebt wurde und so viele Menschen mit Musik erreicht werden konnten. Speziell in dieser Zeit ist es wichtig, kreativ zu sein und neue Wege zu gehen. Und so ist es schön zu sehen, was mit Engagement und Begeisterung erreicht werden kann.“ Und pünktlich zum Erschienen der Unternehmerfamilie war der Fernsehturm, wie schon am letzten Samstag und zum 970. Stadtjubiläum, hell erleuchtet und ein gut sichtbares Zeichen am Nürnberger Nachthimmel weit über die Grenzen der Frankenmetropole hinaus.



Über 100.000 Menschen erreicht und begeistert



Alex Bondyr von celebrand war über alle Maßen zufrieden: „Dein Sommermoment war ein Riesenerfolg und das Ergebnis toller Teamarbeit aller Beteiligter. Es ist uns gelungen über 100.000 Menschen an den zwei Eventtagen zu erreichen und hier ein deutliches Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt zu setzen. Unser Dank gilt allen Partnern und Unterstützern, der Stadt Nürnberg, der Funkturm Deutschland und allen Zuschauern, für die wir diesen Live-Stream auf die Beine gestellt haben. Besonders möchte ich mich bei Namo Graff und dem Team von EMS bedanken für die fantastische technische Umsetzung und die Organisation.“

