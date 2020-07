Pressemitteilung BoxID: 807836 (Cat Glenmore c/o Dr. Magdalena Hümmer)

Cat Glenmore - Romandebüt: Schwarze Flammen

Um Leser für zahlreiche Stunden mit Spannung und Unterhaltung zu fesseln, hat Cat Glenmore die ersten beiden Bände „Prolog“ und „Die Legende“ als Ebooks und Taschenbücher auf Amazon publiziert. Angesiedelt im fließenden Übergang zwischen magischem Realismus und Mysterium konfrontiert Cat Glenmores 5-teiliger Romanzyklus „Schwarze Flammen“ auf einer faustischen Suche mit der Herausforderung ewiger Jugend und Endlosigkeit, grenzenloser Macht und verzweifeltem Versagen.



Um Gut und Böse geht es, zahllose Grauschattierungen, die stets von neuem konfrontieren. Einerseits Bestie, andererseits zutiefst menschlich anrührend lockt Tana den Leser auf eine Reise, welche in Jahrhunderten um die Welt führt, in ungewöhnliche Abenteuer und quälende Verstrickungen stürzt. Kontinente durchwandernd versucht diese unselige Kreatur hartnäckig, einer schicksalhaften Bestimmung zu entgehen, und flieht doch ihrem Selbst. Im Erlebbaren verwurzelt, weisen die Ereignisse über das Reale hinaus. Momente fraglicher Sinnestäuschung werden zur Pforte in das Phantastische, Jenseitige, zu einem rätselhaften Spiegel des Seins. Unvergängliche Schönheit, beeindruckende Stärke oder außergewöhnliche Fähigkeiten täuschen nicht hinweg über Orientierungslosigkeit und innere Leere. Verloren in der Zeit, kreuzen scheinbar zufällige Begegnungen Tanas Weg, bescheren ihm kurzes Glück und unsägliches Leid. Seine Gegenspieler sind die Wirrnisse des Lebens, Sehnsucht, drangvolle Leidenschaft und Hass. Angesichts menschlicher Grausamkeit verwischt der Unterschied zwischen Dämon und Opfer. Gejagt von Orten des Schreckens zu verborgenen Paradiesen, die im Betreten zerbrechen, in der Einsamkeit spektakulärer Landschaften und brodelnder Städte erschafft sich Tana bescheidenes Glück. Wärmende Liebe zieht rettend ein in sein Herz. Erst wiederholter Verlust zerstört endgültig seine Seele und erschafft ihn als Herrn über die schwarzen Flammen.



Kann dieses Geschöpf, das nicht einmal der Tod erlöst, in einem Kampf zwischen Licht und Schatten sein Schicksal ändern, Teil einer Heilsgeschichte sein? Zunehmend wirft die Handlung Fragen auf: Sind wir festgelegt im Guten oder Bösen und haben diese Kategorien jenseits der Erkenntnis Bestand? Sind wir überhaupt fähig, Erlösung zu erlangen?



· Prolog: Ebook € 1,99; Taschenbuch ISBN 9798648394339 - 566 Seiten € 13,69

· Die Legende: Ebook € 1,99; Taschenbuch ISBN 9798652984779 – 449 Seiten € 11,24



Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website

https://www.cat-glenmore.de

oder der Amazon-Autorenseite

https://www.amazon.de/Cat-Glenmore/e/B0893Z3SYJ

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (