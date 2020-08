Pressemitteilung BoxID: 812610 (Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.)

Umzug der Sozialstation Hüsten in neue Räume

Endlich ist es soweit! Die Kolleginnen und Kollegen der Sozialstation Hüsten können ihre neuen Büroräume beziehen und verlassen die Marktstraße in Hüsten.



Ab dem 01.09.2020 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Räumen der Heilig Geist Gemeinde in der Grabenstraße 8, 59759 Arnsberg-Hüsten für Patienten und Besucher und telefonisch unter 02932/80557-50 zu erreichen.



„Wir freuen uns, mit den neuen Räumen gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen zu können und auch eine engere Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde pflegen zu können“, so Fachbereichsleiterin Kathrin Gries.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (