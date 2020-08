Pressemitteilung BoxID: 812609 (Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.)

Caritashäuser wieder geöffnet!

Im Zuge der Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie sind die Caritashäuser in Arnsberg, Neheim und Sundern wieder geöffnet.



In allen Caritashäusern gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Das heißt, Klienten dürfen bis auf weiteres nur einzeln eintreten und müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Verena Sen, Leiterin des Fachbereiches für Sozialraumorientierung, ist erleichtert: „Wir sind froh, dass wir langsam wieder zu einem ‚neuen‘ Normalbetrieb zurückkehren können. Nah am Menschen zu sein bedeutet für uns natürlich auch, dass unsere Türen für alle offen stehen, die ein Anliegen haben und unsere Angebote nutzen möchten“.



Für vereinbarte Termine gilt es weiterhin, möglichst pünktlich zu kommen, denn die Wartebereiche in den Caritashäusern müssen noch geschlossen bleiben. Judith Tillmann, Empfangskraft und das „Gesicht“ des Caritashauses in Arnsberg, ist optimistisch: „Inzwischen ist man es ja auch gewohnt, in Geschäften oder Büros einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Auch hier tun das die Menschen, die zu uns reinkommen. Und bei den meisten Klienten geht der Griff schon automatisch zum Spender für Händedesinfektion“.



Auch die Anlaufstelle Oeventrop hat wieder geöffnet, und das Begegnungs-Café ZeitGeist in Hüsten wird am 03. September unter den gegebenen Schutzmaßnahmen wieder seinen Betrieb aufnehmen. Das Mehrgenerationenhaus im Herzen von Arnsberg war in der Zwischenzeit mit einer neuen Form der bewährten Bruzelküche für die Menschen da und ist bereits mit weiteren Angeboten zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Wegen der Corona-Situation gibt es hier verkleinerte Gruppen, eine telefonische Voranmeldung ist erforderlich.

