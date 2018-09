Ryley Walker kündigt Coveralbum an

26.09.18

Der Chicagoer Experimentalist RYLEY WALKER interpretiert das offiziell nie veröffentlichte 2001er-Album „The Lillywhite Sessions“ der DAVE MATTHEWS BAND für eine neue Ära um. WALKER liefert mit seiner Neubearbeitung des Materials eine kraftvolle und innige Meditation über die Drehungen und Wendungen einer musikalischen Reise durch ein Leben voller enthusiastischer und neugieriger Zuhörer. Seiner reflektierten Performance ist es zu verdanken, dass die DAVE MATTHEWS BAND im aktuellen Pop-Zeitgeist langsam aber stetig einer Neubewertung unterzogen wird. Zusammen mit seinen regelmäßigen Mitstreitern Andrew Scott Young und Ryan Jewell verwandelt WALKER den eher albernen Opner „Busted Stuff" aus MATTHEWS „The Lillywhite Sessions“ in seiner Version in einen lebhaften und jazzig angehauchten Post-Rock, der an die alten Chicagoer Helden THE SEA & CAKE erinnert.



In den ersten Jahren seiner Karriere hielt WALKER eine Schlüsselkomponente seines musikalischen Kerns für ein tiefes Geheimnis. Während er seinen Ruf als einer der exquisitesten Akustikgitarristen und experimentierfreudigsten Singer-Songwriter seiner Generation festigte, machte er sich Sorgen, dass die Wahrheit über seine Vergangenheit den richtigen Leuten den falschen Eindruck vermitteln könnte. Er befürchtete, dass man ihn für einen Eindringling in den geschlossenen Kreis der Coolness halten könnte. Sein Geheimnis? Dass er als Kind in den Vororten des Chicagoer Rust Belts aufgewachsen war, also weit abseits von kulturellen Hochburgen. Doch genau dort lehrte ihn die DAVE MATTHEWS BAND, wie man Musik spielt und liebt.



Die Leute werden sich wahrscheinlich fragen, für wen diese Aufnahmen gemacht wurden: Für aktuelle Anhänger der amerikanischen Rockband? Für ehemalige Fans, die nach den niemals veröffentlichten „Lillywhite Sessions“ ausgestiegen sind? Für diejenigen, die die DAVE MATTHEWS BAND immer als Hassobjekt verspottet haben? Sicherlich auch, vor allem sind diese „Lillywhite Sessions“ aber auch für all jene Geschmacksspezialisten, die nicht mit vollendeten musikalischen Vorlieben auf die Welt gekommen sind. Diese durchgehende Interpretation jugendlicher Faszination ist eine kollektive Erinnerung daran, dass wir alle nur Kinder von irgendwo her sind und damit rechnen, dass wir das Beste aus uns herausholen können. WALKER ist mit den „Lillywhite Sessions“ durch eine Tür gegangen, die vor langer Zeit von der DAVE MATTHEWS BAND aufgestoßen wurde, um eine Welt voller musikalischer Möglichkeiten dahinter zu finden. Mit „The Lillywhite Sessions“ hat er wiederum seine eigene geschaffen.



„The Lillywhite Sessions“ wird am 16. November auf Dead Oceans veröffentlicht. Das gefeierte Vorgängeralbum „Deafman Glance“ ist im Mai erschienen.



"Ryley Walker ist wahrscheinlich der experimenierfreudigste Singer-Songwriter, den die USA derzeit zu bieten haben." - Eclipsed 05/18 (Album des Monats)



"(...) eine starke Platte, die Momentaufnahme eines musikalischen Ausnahmetalents im Wandel." - dpa über "Deafman Glance"



"Weniger Nick-Drake-Songwritertum, mehr Chicago unter Strom" - Rolling Stone 05/18



Hört euch „Busted Stuff" hier an:

https://youtu.be/xUlhNBxOGxQ

https://soundcloud.com/deadoceans/ryley-walker-busted-stuff/s-Cnumf



Ryley Walker auf Tour:

06.11.2018 Berlin, Frannz Club

09.11.2018 – 10.11.2018 Wangels, Rolling Stone Weekender Festival

14.11.2018 Köln, Artheater

17.11.2018 Rust, Rolling Stone Park

04.04.2019 Hamburg, Elbphilharmonie



Preorder „The Lillywhite Sessions“ hier:

https://www.finestvinyl.de/rock-vinyl/walker-ryley-the-lillywhite-sessions/?item=129180



