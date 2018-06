Princess Chelsea veröffentlicht viertes Album bei Lil' Chief Records

Die neuseeländische Synthie-Pop-Musikerin PRINCESS CHELSEA (alias Chelsea Nikkel) ist mit ihrem vierten Album „The Loneliest Girl“ zurück, das am 7. September bei Lil' Chief Records erscheinen wird. Die erste Single aus dem Album – „I Love My Boyfriend“ - klingt wie ein Garagen-Rock-Trio, das gerade das Mellotron entdeckt hat. Im Song geht es um eine Diskussion darüber, dass man sich in einer monogamen Beziehung zu jemand anderem hingezogen fühlt. Die Erzählerin fühlt sich schuldig wegen ihrer Gefühle für eine andere Person, obwohl sie „ihren Freund liebt“ und nicht beabsichtigt, danach zu handeln. Dazu wird auf eine geradezu kitschige, mädchenhafte Art und Weise gesungen, inspiriert von all den Popsongs der 60er Jahre mit dem Wort „Friend“ im Chor. Die Texte sind aber dabei ziemlich zynisch, vor allem im gesprochenen Wortteil, in dem die Erzählerin sich über ihre eigenen Gefühle lustig zu machen scheint. Die Musik emuliert diesen Kontrast von süß und sauer mit Harfe und Cembalo gegen ein schmutzigeres Garagenrock-Arrangement. Chelsea drehte das psychedelische Video zu Hause vor einem Green-Screen und klonte sich, um eine Band zu gründen.



Das Video wurde bei Noisey uraufgeführt, die mit CHELSEA über das neue Album plauderten und dazu schrieb: „The Auckland musician is here to subvert expectations... she begins in a voice sweeter than peach pie and syrup, her voice gliding over slow, classic garage rock riffs that sit somewhere between Velvet Underground and The Cramps... her eyes sparkling through a deadpan expression, injecting a pure shot of cynicism into an otherwise saccharine tale of romance.” Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.



Schaut euch das Video zu „I Love My Boyfriend“ hier an:



„The Loneliest Girl“ wurde von CHELSEA zwischen 2016 und 2017 in ihrem Heimatstudio in West Auckland, Neuseeland, mit Unterstützung des Labels Lil‘ Chief von JONATHAN BREE aufgenommen. CHELSEAs markante Arrangements mit klassischen 80er-Jahre-Synths (Yamaha DX7, Roland D-50), Ambient-Gitarren und Orchester-Instrumenten sind alle hier zu finden, werden aber auf eine raffiniertere und einfachere Weise präsentiert als auf ihren vorherigen Veröffentlichungen.



Das Album untersucht die Einsamkeit und letztendlich die künstlerische Befriedigung, die eine starke Arbeitsethik mit sich bringen kann, deren Ergebnis diese eklektische Sammlung von Popsongs ist. Als Studiokünstlerin war sich CHELSEA bewusst, dass sie für ihr viertes Album nicht zu tief in ein Produktionsloch fallen wollte und mehr denn je Momente der Inspiration, des Wahnsinns und der Spontaneität festgehalten hat.



Die klassisch ausgebildete Pianistin NIKKEL verlieh ihr Talent Mitte der 2000er Jahre dem selbsternannten „Circus Punk“-Act TEEN WOLF und später dem Indie-Pop-Outfit BRUNETTES. Zudem arbeitete sie als Komponistin für ein lokales Aufnahmestudio und verfeinerte dort ihre Songwriting- und Produktionsfähigkeiten. Ihr Debüt als PRINZESSIN CHELSEA, „Lil' Golden Book“, wurde Ende 2011 ebenfalls via Lil' Chief veröffentlicht und beinhaltete den viralen YouTube-Hit „Cigarette Duet“ (fast 41 Millionen Views). Das Album war eine Sammlung von Liedern über ihre Jugend mit unschuldigen Melodien und barocken Arrangements zu einem musikalischen Märchen. Die Gegenüberstellung von einfachen Arrangements, kindlicher Ausstrahlung und zynischem Witz ist ein wesentliches und bestimmendes Merkmal ihrer Musik.



Es folgte eine Synthielastige Sci-Fi-Oper über eine zukünftige Welt, die angesichts der durch die Technologie hervorgerufenen Depression hilflos gemacht wurde. „The Great Cybernetic Depression“ wurde im Juni 2015 von Lil' Chief und Flying Nun veröffentlicht. Sie veröffentlichte zudem ein Überraschungsalbum mit Coversongs von NIRVANA, THE BEATLES, INTERPOL, LUCINDA WILLIAMS und MARIANNE FAITHFULL.



Stilistisch bewegt sich „The Loneliest Girl“ von den einheitlicheren Synthie-Sounds von „The Great Cybernetic Depression“ auf ein eklektischeres Terrain, ähnlich ihrer ersten Veröffentlichung „Lil' Golden Book“ und klingt wie ein Album, welches von einem Liebhaber der Popmusik in allen Genres von 60er-Jahre-Mädchengruppen bis zu 80er-Jahre-Powerballaden und späten 80er-Jahre-Acid-House bis zu 90er-Jahre-Pop gemacht wurde.



Prinzessin Chelsea wird im September für eine Tournee durch Europa reisen, sie steht vor und während der Tour für Interviews zur Verfügung.



PRINCESS CHELSEA auf Tour:



31.08.2018 PL-Danzig, Soundrive Festival



07.09.2018 F-Bordeaux, Iboat



09.09.2018 UK-London, Shacklewell Arms



12.09.2018 F-Paris, Point Ephemere



18.09.2018 B-Lüttich, Reflektor



19.09.2018 NL-Amsterdam, Paradiso / Indiestad



20.09.2018 Hamburg, Reeperbahn Festival



21.09.2018 RO-Bukarest, Control Club



22.09.2018 Berlin, Funkhaus / Indiesession



23.09.2018 Dresden, Beatpol



25.09.2018 CZ-Prag, Jazzdock



26.09.2018 CZ-Pilsen, Andel



27.09.2018 SK- Prešov, Christiania



28.09.2018 SK- Liptovský Mikuláš, Diera Do Sveta



29.09.2018 CZ-Ostrau, Cooltour



01.10.2018 CZ-Brünn, Fleda



04.10.2018 CH-Genf, Kalingrad



05.10.2018 GR-Athen, Fuzz Club



PRINCESS CHELSEA



„The Loneliest Girl“



Lil' Chief Records



VÖ.: 07.09.2018



CD / LP / Digital



