Mass Gothic - "I've Tortured You Long Enough"

MASS GOTHIC werden mit „I've Tortured You Long Enough“ am 31. August 2018 ein neues Album via Sub Pop veröffentlichen. Das offizielle Video zu „J.Z.O.K.“, der ersten Single vom kommenden Album fängt die optimistische und romantische Natur des Liedes ein und lässt die Mitglieder Noel Heroux und Jessica Zambri in den frühen Morgenstunden durch die Straßen der Stadt toben. Das Video wurde vom Regisseur Addison Post von Loroto Productions - der auch „Every Night You've Got To Save Me“ & „Nice Night" vom Album „Mass Gothic“ (2016) gedreht hat - begleitet.



Selbst wenn man verheiratet ist, beste Freunde darstellt und ein Leben lang miteinander zusammengearbeitet hat, ist es oft nicht offensichtlich, wer einem direkt ins Gesicht blickt. „I've Tortured You Long Enough“ ist der ironische Titel des zweiten Albums von MASS GOTHIC, unter anderem aus eben genau diesem Grund. Das Ehepaar Heroux und Zambri tauchte immer wieder in die kreativen Räume des jeweils anderen ein, beriet sich über die jeweiligen Leistungen und unterstützte sich gegenseitig. Aber nie zuvor hatten sie sich ganz darauf festgelegt, ein ganzes Album als Duo zu machen, das sich die gleiche Last teilt. Die Zeit war gekommen. Und Gott sei Dank. Sie haben sich eine Platte mit der Spannung, dem Chaos und der Schönheit eines flüssigen und kathartischen Zwei-Wege-Gesprächs ausgedacht. In einem Universum, das unsere Fähigkeiten, hart an Kommunikation und Koexistenz zu arbeiten, zunehmend bedroht, ist ihre kreative Verbindung nicht nur inspiriert, sondern wichtig. „Warum hat es bloß so lange gedauert?“, fragt lachend Heroux.



Live expandieren MASS GOTHIC zu einem Vierer mit dem Multi-Instrumentalisten Cristi Jo Zambri und dem Schlagzeuger Joe Stickney, die ebenfalls auf dem Album zu hören sind. „I've Tortured You Long Enough“ wurde von der Band und Josh Ascalon koproduziert, gemischt von Chris Coady und gemastert von Heba Kadry.



„I've Tortured You Long Enough“ enthält das bereits erwähnte „J.Z.O.K.“ und das zuvor veröffentlichte lyrische Video zu „Dark Window“, und wird auf CD/LP/DL/CS weltweit am 31. August über Sub Pop erhältlich sein. Am Freitag, den 10. August, werden MASS GOTHIC zusammen mit den Labelkollegen THE AFGHAN WHIGS und YUNO das „SPF30: Sub Pop's 30th Anniversary“-Wochenende mit einer Show im Mural Amphitheatre des Seattle Centers eröffnen. Weitere Live-Termine werden in Kürze bekannt gegeben.



Das Duo steht ab sofort für Interview zur Verfügung!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren