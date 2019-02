Frühjahrsmesse bei Caravan Wendt

08.02.19

Endlich ist es wieder soweit: im Hause Wendt zieht der Frühling ein. Wie jedes Jahr öffnet Caravan-Wendt am vorletzten Märzwochenende die Türen und lädt alle Caravaning-Freunde nach Kremmin ein.



Auf einer Fläche von über 30.000 qm findet man dort fast alles, was die Branche zu bieten hat. Alle Neuheiten von über zehn verschiedenen Marken wie Hymer, Dethleffs, Hobby, Fendt und Niesmann+Bischoff stehen zur Besichtigung bereit.



Da trifft es sich sehr gut, dass der zweitgrößte Händler Deutschlands am 23. und 24. März 2019 zu seiner traditionellen Frühjahrsmesse einlädt.



Bereits seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen für das - gerade unter Campern - sehr beliebte Fest in Kremmin bei Ludwigslust. An dem Märzwochenende werden über 6.000 Besucher aus der ganzen Republik erwartet.



Gute Musik, Grill- & Kuchenstände, Café-Zelt, Hüpfburg, Bastel- & Spieleecke, Kinderschminken, Cocktailbar und Tombola sorgen dafür, ein unvergessliches Wochenende zu erleben.



Darüber hinaus bietet Caravan-Wendt eine große Auswahl im Zubehörshop, wo die Besucher nach passenden Original- und Ersatzteilen für ihr Fahrzeug stöbern können. Die Weber-Grill-Ausstellung mit Live-Cooking-Station lädt zum Kosten und Lernen ein.



Bei einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm gibt es allerhand Neuheiten zu bestaunen. Darunter die Wendt-Edition Sondermodelle, die mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis auftrumpfen und nur beim Kremminer Handelsunternehmen erhältlich sind.



Als absolute Neuheiten kündigt Wendt unter anderem den Sunlight Van mit zwei verschiedenen Bettenlösungen, die neuen Wohnmobile Hymer B-Klasse MC auf dem neuen Mercedes Sprinter und die tollen Designs von Niesmann+Bischoff an. Im Bereich Kastenwagen ist das neuste Sondermodell Hymercar Free „Blue Evolution“ der aktuelle Blickfänger.



Eine extra Kastenwagen-Ausstellung bietet allen Liebhabern der wendigen Fahrzeuge die nötige Aufmerksamkeit – mit dabei sind die bekannten Marken Pössl, Globecar, Roadcar, Hymercar und Sunlight.



Für alle, die gerne campen, aber sich (noch) kein eigenes Gefährt anschaffen möchten, gibt es eine große Auswahl an Mietfahrzeugen. Wer direkt auf der Herbstmesse bucht, kann sich einen Caravan ab 29.- oder ein Wohnmobil ab 39.- Euro pro Tag oder eines der Last-Minute-Schnäppchen sichern.



Mehr Infos zur Frühjahrsmesse gibt es unter https://www.caravan-wendt.de/

(lifePR) (