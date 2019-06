Pressemitteilung BoxID: 757555 (Caramba Holding GmbH)

Wenn ein Name verbindet: Caramba übernimmt Patenschaft für Vikunja-Jungtier "Caramba"

Große Freude im Duisburger Zoo: Mini-Kamel hat jetzt neuen Patron

Jetzt ist es offiziell: Das Vikunja-Jungtier Caramba, das im November 2018 im Zoo Duisburg das Licht der Welt erblickte, hat nun einen gleichnamigen Patron: Das Duisburger Unternehmen Caramba übernahm am Mittwoch, 26. Juni 2019 offiziell die Tierpatenschaft für ihren flauschigen Namensvetter mitsamt seinen Artgenossen. In einer feierlichen Zeremonie wurde das Schild über die Patenschaft am Gehege der Vikunja angebracht sowie der Name „Caramba“ auf der Tierpatentafel im Zoo Duisburg verewigt.



„Wir haben uns sehr gefreut, als wir von der Geburt des Vikunja-Jungtiers erfahren haben, immerhin war dieses Ereignis in Duisburg ein großes Thema“, erklärt Wolfgang Müller, Geschäftsführer Operations bei Caramba. „Als dann bekannt wurde, dass das kleine Vikunja auch noch ‚Caramba‘ heißen soll, war für uns schnell klar, dass wir dem Zoo gerne eine Patenschaft anbieten möchten.“



Auch im Zoo freut man sich über die Tierpatenschaft und besiegelte diese mit einer Urkunde, die Christian Schreiner, Referent Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit vom Zoo Duisburg, an Caramba überreichte. Christian Schreiner: „Patenschaften für unsere Zootiere sind bei uns immer herzlich willkommen. Denn auch wir sind auf die Unterstützung von hilfsbereiten Menschen oder Unternehmen angewiesen. Mit dem Unternehmen Caramba als Paten sind unsere Vikunjas und besonders unser Vikunja-Junges ‚Caramba‘ nun bestens versorgt.“



So kam das Vikunja zu seinem Namen „Caramba“



Bei einer Umfrage des Senders Radio Duisburg im November 2018 hatte der siebenjährige Sohn der Familie Kubik aus Duisburg den Namen „Caramba“ für das junge Vikunja eingereicht. Unter allen Namensvorschlägen wählte der Zoo dann „Caramba“ als passenden Namen aus, da das Tier für sein noch junges Alter bereits ungewöhnlich aktiv war. Vikunjas gehören übrigens zur Familie der Kamele und sind nah mit den Alpakas und Lamas verwandt. Sie kommen aus den Anden Südamerikas und werden bis zu 20 Jahre alt.



Weitere Informationen zu Caramba gibt es unter www.caramba.eu



Informationen zu Tierpatenschaften im Zoo Duisburg gibt es hier: http://www.zoo-duisburg.de/wie-kann-ich-den-zoo-unterstuetzen/tierpatenschaften-im-zoo-duisburg/



Caramba Chemie

Caramba, ausgezeichnet als „Marke des Jahrhunderts“, ist einer der führenden Hersteller innovativer chemischer Spezialprodukte für Reinigungsprozesse sowie die Behandlung, Veränderung und den Schutz von Materialoberflächen. Das Traditionsunternehmen mit drei Produktions- und Entwicklungs-Standorten in Deutschland bietet maßgeschneiderte Lösungen für Automobilhersteller, Betreiber von Fahrzeugwaschanlagen, Industriedienstleister und Logistikunternehmen sowie industrielle Produzenten von Metall-, Glas- und Kunststoffbauteilen.



Als Teil der internationalen Berner Group ist Caramba ein Geschäftsfeld der Caramba Chemie Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 8 europäischen Ländern.

