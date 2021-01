Obwohl die Vorfreude auf die Wiedereröffnung des Filmpalast Capitol Schwerin noch etwas anhalten muss, durften sich einige Schwerinerinnen und Schweriner schon jetzt auf ein kleines bisschen Kino freuen. Mit seiner Sachspende von Getränken, Eis und Süßwaren hat der Filmpalast Capitol nämlich die Arbeit der Tafel Schwerin e.V und der Dreescher Werkstätten GmbH unterstützt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Filmpalast seine Pforten zwar weiterhin geschlossen und eine Öffnung ist bislang noch nicht in Sicht, dennoch ist das Team vom Filmpalast positiv gestimmt: „Besonders jetzt in so einer Krise ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und nachhaltig zu Denken. Es wäre schade, die Waren einfach zu entsorgen. Somit freuen wir uns, das wir unsere Kino-Snacks und -Getränke an die Schweriner Tafel und die Dreescher Werkstätten gespendet haben.“ so Theaterleiterassistent Tim Harneit.



Weitere Informationen zum Filmpalast Capitol finden Sie im Internet unter www.capitol.filmpalast.de/.

