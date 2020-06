Pressemitteilung BoxID: 802264 (CANUSA TOURISTIK GmbH & Co.)

Erfolgreiche Rückholaktion der Nordamerika-Kunden bei CANUSA TOURISTIK - Rückholung wird auch zukünftig garantiert

Wieder schnellstmöglich zurück in heimische Gefilde: Der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK (www.canusa.de) sichert seinen Kunden für zukünftige Reisen zu, sie im Falle einer internationalen Ausnahme-Situation gemeinsam mit den Partnern in USA und Kanada zurückzuholen. Dies war dem Veranstalter bereits zu Beginn der weltweiten Corona-Pandemie gelungen. „Alle unsere Kunden waren nach maximal zwei Wochen wieder in ihrem Heimatland angekommen“, bilanziert CANUSA-Chef Tilo Krause-Dünow.



Eine große Hilfe stellten hierbei die langjährigen Leistungsträger von CANUSA in den amerikanischen und kanadischen Zielgebieten dar. „Die Zusammenarbeit mit ihnen verlief großartig und sehr vorteilhaft für unsere Kunden“, bekräftigt Tilo Krause-Dünow. „Kurze Wege, regelmäßige Telefonate und zahlreiche individuelle Lösungen für jeden einzelnen Kunden können nur durch bewährte und vertrauensvolle Partnerschaften gewährleistet werden.“



Zugleich garantiert der Nordamerika-Spezialist seinen Kunden, sie auch weiterhin zurückzuholen, falls es zu einer erneuten Reisewarnung kommen sollte. „Unser Team hat in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz gezeigt, dass vieles schnell und spontan möglich ist“, zeigt sich Tilo Krause-Dünow mit der internen Abwicklung sehr zufrieden.



Für Juli bis Dezember 2020 liegen dem Nordamerika-Experten nach wie vor 95 Prozent der Buchungen vor, die vor dem 12. März 2020 eingegangen sind. „Auch die Nachfrage für den Herbst – besonders ab August – ist vorhanden und wird von uns gebucht“, so Krause-Dünow.

