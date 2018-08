CANUSA TOURISTIK integriert Glamping-Unterkünfte in Reise-Pakete

„Glamorous Camping“, im Reise-Jargon „Glamping“ genannt, wird auch bei USA-Reisenden immer beliebter. Die Urlaubsform bildet die ideale Kombination aus luxuriös-komfortabler Zeltunterkunft auf der einen Seite und einer Übernachtung inmitten von unberührter Natur auf der anderen Seite. Vor allem in der Nähe der schönsten Nationalparks finden sich zahlreiche extravagante Glamping-Quartiere, die der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK nun in mehrere Autoreise-Pakete integriert hat.



Zwei Nächte im Glamping Camp Mount Rushmore Under Canvas in Keystone (South Dakota) sind beispielsweise bei einer elftägigen Autoreise durch die Rocky Mountains inkludiert. Im Luxus-Zelt können sich die Urlauber von Wanderungen durch die spektakuläre Natur erholen und dabei einen hervorragenden Blick auf den Mount Rushmore genießen. Das Camp liegt unweit einer alten Goldgräbersiedlung und bietet in allen Zelten Platz für bis zu vier Personen. Im Reisepreis ab 529 Euro pro Person für die elf Tage sind neben allen Unterkünften auch sämtliche Freimeilen, die erste Tankfüllung und ein umfangreiches Versicherungspaket enthalten.



„Nationalparks mit Glamping“ lautet der Titel einer weiteren neuntägigen CANUSA-Autoreise, die von Las Vegas über das Monument Valley zum Capitol Reef und Bryce Canyon führt. Vier Tage Glamping sind Bestandteil dieser Reise: Zwei Tage lang wird im Glamping Camp Moab Under Canvas nahe des Arches National Park und des Canyonlands National Park inmitten der roten Wüstenlandschaft Utahs genächtigt, die letzten beiden Tage im Glamping Camp am Zion National Park. Buchbar ist die neuntägige Reise inklusive Mietwagen, allen Unterkünften, sämtlichen Freimeilen, der ersten Tankfüllung und allen wichtigen Versicherungsleistungen schon ab 429 Euro pro Person.



Von Calgary nach Banff führt die 12-tägige Mietwagen-Reise „Kanada & USA mit Glamping“, bei der unter anderem der Waterton Lakes National Park, der Yellowstone National Park und der Glacier National Park auf dem Plan stehen. Fester Bestandteil der CANUSA-Reise, die ab 729 Euro pro Person erhältlich ist, sind vier Nächte in den luxuriösen Glamping-Zelten des Camps „Glacier Under Canvas“ in unmittelbarer Nähe von Wasserfällen und Gletschern. Zu den zahlreichen Aktivitäten vor Ort und in der Umgebung gehören Wandern und Touren zur Naturbeobachtung.



Auf https://www.canusa.de/usa-reisen/hotels/glamping finden sich weitere Glamping-Unterkünfte in den USA, die individuell in die Reisearrangements von CANUSA TOURISTIK integriert werden können. Je nach Unterkunft und gebuchter Kategorie gibt es für die Gäste Bäder direkt im Zelt, privat in einem separaten Gebäude oder auch Gemeinschaftsbäder.



Buchbarkeit



Sämtliche Angebote von CANUSA TOURISTIK sind unter der kostenfreien Service-Hotline 08000-226872 und auf der Internetseite www.canusa.de buchbar.

CANUSA TOURISTIK GmbH & Co.

Im Jahr 1983 machte Tilo Krause-Dünow, Gründer und Inhaber von CANUSA TOURISTIK, seine Leidenschaft, nach Kanada und in die USA zu reisen, zum Beruf. Inzwischen arbeiten 120 Nordamerika-Fans an sieben Standorten in Deutschland für CANUSA und beschäftigen sich täglich mit Reisen nach Kanada, in die USA und auf die Bahamas. Jeder Kunde wird persönlich bei der Reiseplanung unterstützt und erhält eine individuell zusammengestellte Reise. 95 Prozent aller Kunden reservieren ein komplettes Reisearrangement, aber auch reine Flug-Angebote, Last-Minute-Reisen und Sonder- bzw. Gruppenreisen zählen zum CANUSA-Portfolio.

