Vergangenheit und Zukunft. Beide Komponenten vereinen sich im Spa des Can Bordoy Grand House & Garden mitten in Palmas Altstadt gelegen. Die ursprünglichen und naturbelassenen Steinwände aus dem 12. Jahrhundert werden von dutzenden Kerzen sanft beleuchtet und kreieren zusammen mit dem modern-puristischen Interieur eine ganz besondere Atmosphäre. Drei Behandlungsräume verwöhnen mit luxuriösen Behandlungen, darunter eine Spa-Suite für Paare sowie die private „Wellbeing Suite“, nutzbar für Treatments oder einen exklusiven „Thermalkreislauf“. Der besteht aus einer Dornbracht Regendusche mit vertikalen und horizontalen Brausen, einem Whirlpool und einem Dampfbad. Ausgewählte Anwendungen können auch zwischen den schattigen Bäumen im Garten-Spa-Pavillon durchgeführt werden.







Nicht nur beim Design, auch bei der Auswahl der Produkte und Anwendungen gelingt Can Bordoy die Verbindung zwischen altbekannter Wirkweisen und neuer, zukunftsorientierter Anwendungen. Als perfektes Beispiel dienen die neuen Behandlungen von amazinGrace®.



Durch die bahnbrechende Heilungstechnik namens amazinGRACE® erlebt der Gast tiefe Entspannung, eine veränderte Körperausrichtung sowie die Verbesserung der Motorik. Die amazinGRACE®-Methode wurde von Annette Müller, der Gründerin des San Esprit Centers, des ersten stationären Krankenhauses für Energieheilung in Deutschland, und der angeschlossenen École San Esprit entwickelt. Über 1.000 Studenten aus aller Welt haben dort bereits eine Ausbildung abgeschlossen. Empfohlen wird die Anwendung bei allen Arten von chronischen und kürzlich entstandenen Schmerzen, die beispielsweise durch Unfälle, Operationen und emotionale Traumata hervorgerufen wurden. amazinGRACE® nutzt die universelle Energie und Intelligenz, die uns umgibt, um den Hauptenergiekanal in unserer Wirbelsäule zu beeinflussen.



Jede Behandlung beginnt mit einer intensiven Beratung. Der Heilpraktiker stellt dem Gast eine Reihe von Fragen, die sich auf seine körperliche Verfassung beziehen und notiert vorliegende Krankheiten, Verletzungen und Schmerzen der verschiedenen Körperteile. Danach stellt sich der Gast vor einen Ganzkörperspiegel. Hier werden Fotos aufgenommen, um etwaige Unstimmigkeiten bei der Ausrichtung der Schultern, des Beckens und anderer körperlicher Fehlstellungen festzustellen. Auch die Länge der Beine wird gemessen um zu prüfen ob eine Drehung des Beckens vorliegt. Als nächstes legt sich der Kunde auf die Behandlungsliege und der Heilpraktiker bearbeitet mit seinen Händen verschiedene Punkte, abhängig von den Beschwerden. Sollte der Gast die Berührung als schmerzhaft empfinden, kann die Behandlung auch ohne Körperkontakt weitergeführt werden. Der Heiler kommuniziert bewusst mit der Lebensenergie der zu behandelnden Person und aktiviert so dessen eigene Heilungsenergie. Sobald der energetische Bauplan wiederhergestellt ist, richtet sich der Körper mit seiner natürlichen Architektur neu aus. Danach wird eine neue Beurteilung mit den gleichen Methoden wie vor der Behandlung vorgenommen und Veränderungen notiert.



Die Erfahrung eines jeden ist einzigartig. Die meisten Kunden erleben eine signifikante Linderung der Schmerzen und Funktionsstörungen sowie eine neu entdeckte Leichtigkeit des Daseins und ein stabiles emotionales Gleichgewicht. Zu den sichtbaren Ergebnissen zählen die Neueinstellung der Wirbelsäule, die Neuausrichtung der Hüfte und das Verschwinden der unterschiedlichen Beinlängen nach Verbesserung der Beckenrotation. Zudem festzustellen sind verringerte Schwellungen und beweglichere Schultern.



amazinGRACE®-Behandlungen werden im Can Bordoy Grand House & Garden auf Palma de Mallorca von Robin Johnson, Manager des internationalen amazinGRACE®-Programms angeboten.



Informationen und Buchung unter: info@canbordoy.com



































