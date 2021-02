Voll ausgesta Platzsparend, funk..onal, einfach einbaubar: Unter dieser Prämisse entwickeln und produzieren die Leichtbauexperten von Camptools modulare Camperausbauten und Equipment. Erstmals können Camping-Interessierte nun über den neuen Shop das komplee Produktangebot direkt online bestellen. Herzstück des Sor..ments ist die neue voll ausgestaete Kompaktküche „Sidekit“ mit zwei sturmfesten High-End-Brennern, einem geräumigen Spülbecken und umweltschonendem Abwassersystem. Besonders toll: Newsleer-Abonnenten erhalten die Küche noch bis zum



15. Februar zum Vorteilspreis von nur 1.299 Euro (sta regulär 1.499 Euro). „Wir haben uns gefragt: Warum kaufen so viele voll ausgestaete Camper, die sie für vier Wochen Urlaub im Jahr nutzen, und den Rest der Zeit mit eingeschränktem Platzangebot und hohem Gewicht durch die Gegend fahren?“, berichtet Gründer und Geschä..sführer Peter Ronge von den Anfängen und ergänzt: „Wir haben das Thema Reisen im Van mal ganz anders betrachtet, und daraus unser Camptools-Leitbild entwickelt.“ Das Ergebnis: Langlebige, leichte sowie funk..onale Module, die von einem Team aus erfahrenen Technikern und Designern in einer Manufaktur im wes..älischen Münster gefer..gt werden.



So bietet beispielsweise die Kompaktküche „Sidekit“ viel Komfort für unterwegs und lässt sich nach dem Urlaub in nur wenigen Minuten wieder ausbauen und platzsparend in der Garage au..ewahren. Einbaubar hinter dem Beifahrersitz oder der Heckklappe im Bus ist in dieser Kompaktlösung viel Funk..on auf wenig Platz verbaut. In Vans mit Bodenschienen (u.a. VW Mul..van, Mercedes Vito, Ford Tourneo, Citroen Spacetourer) kann die Sidekit in der Regel direkt und ohne Schienenadapter mon..ert werden. In den gängigen Fahrzeugen mit Punktbefes..gungen im Laderaum bietet Camptools passende Adapter zur Montage an. Dank dem Ausziehmechanismus der Küche kann sowohl unter freiem Himmel als auch regen- und windgeschützt im Bus gekocht werden. Ein besonders überzeugendes Detail: Mit nur 26 Kilogramm ist die Sidekit ein absolutes Leichtgewicht und bes..cht dank effizientem Engineering und nachhal..ger Produk..on in Deutschland mit einem absolut fairen Preis. Lieferbar ist sie ab Lager ab dem 5. März 2021 und wird innerhalb weniger Tage per DHL versendet.



Ist das schon alles von Camptools? Nein, das ist erst der Anfang! Das Team arbeitet bereits jetzt unter Hochdruck an einem sich ste..g erweiternden Programm von Kühlboxen und Zubehör sowie vielen weiteren Camping-Modulen, welche schon bald im Online-Shop sowie ab Lager in Münster verfügbar sein werden.



Mehr Informa..onen finden Camping-Interessierte unter www.camptools.com





