Pressemitteilung BoxID: 761015 (Campingplatz Pilsensee)

Wassersport in allen Varianten am Camping Pilsensee

Wassersport in allen Varianten und vom Anfänger bis zum Profi genießen Gäste am Camping Pilsensee. Der von HolidayCheck mit vier Sternen ausgezeichnete Platz liegt im oberbayerischen Fünfseenland im Südwesten Münchens. Neben dem klassischen Wassersport wie Angeln, Bootsverleih, Segeln und Windsurfen steht das trendige Stand Up-Paddling für alle Schwierigkeitsgrade auf dem Programm. Sogar Yoga gibt es auf dem Board (siehe Bild). Wer den Sonnengruß lieber auf festem Boden üben will, findet im Bootshaus ein abwechslungsreiches Yoga-Angebot ebenso wie z. B. hawaiianische Tempelmassagen mit Blick auf den Pilsensee. Die Wassersportausrüstung gibt es leihweise; die Kurse richten sich an Groß und Klein und spannende Leistungsvergleiche gibt es bei den Bayerischen SUP Meisterschaften.



INFO camping-pilsensee.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (