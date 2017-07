Spektakel auf dem GITZ

Top aktuelle Trachtenmode, Livemusik zum Abtanzen, „Wild-Wild-West-Flair“ und eine Zeitreise ins ritterliche 1380 - dies sind die anstehenden Publikums-Events auf dem Lindauer Campingpark Gitzenweiler Hof. Campinggäste und Lindauer wissen, das Fünf-Sterne-Camping ist eine überregionale Institution in Sachen toller Feste und Gastlichkeit



Der Startschuss fällt am Freitag 28. Juli um 14 Uhr mit den Wiesnkönig-Tagen. Ganz im Sinne bayrischer Traditionsmode mit echtem „Hip-Faktor“ können Dirndl, Krachlederne und Accessoires bestaunt, anprobiert und erworben werden. Auf der Modenschau um 19 Uhr werden anschließend die allerneusten Kollektionen mit jeder Menge Lebensfreude vom GITZ-Team präsentiert. Die Allgäuer Stimmungskapelle „Enjoy“ ist ein Garant für fetzige Musik und wird am Abend für viele schwingende Tanzbeine sorgen. Leckere bayerische Grundnahrungsmittel (fest und flüssig) gibt es an Udos Hütte.



Mittwoch, der 2. August ist Westerntag auf dem GITZ. Dann sind reichlich Cowboys, Trapper und Indianer/GITZianer auf dem Campingpark auszumachen. Das Motto Wilder Westen spielt bei allen Aktionen die zentrale Rolle. Das Künstlerpaar „Duo Chicago“ sorgt mit zahlreichen Show-Einlagen den ganzen Tag für Unterhaltung. Die Band „Knapp ein Jahr“ ist für stilechtes Musizieren verantwortlich. Frei nach Filmfigur und Blues-Brother Jake Blues: „Wir spielen beides, County und Western…“ Im Gepäck der Bandfangemeinde reisen zahlreiche Square-Dancer mit, die gern Neulinge zum Mitmachen animieren.



Zurück versetzt in die aufregende Mittelalterzeit werden Camper und Gäste vom 18. – 20. August. Die Veranstaltung „GITZ anno 1380“ soll an die Zeiten von Ritter Ullrich zu Ebersberg erinnern. Seyed willkommen und erlebet ein Spectakulum mit viel historischem Flair. Ritterlager, Speis‘, Trank, Spiel, Tanz und ein außergewöhnlicher Markt sorgen für Kurzweil und Freud‘.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen finden Sie auf www.gitzenweiler-hof.de

