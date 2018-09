camperdays unterstützt Stiftung Warentest-Einschätzung zu Kreditkarten-Reiseversicherungen

Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays, erklärt:



Ein Wohnmobil oder Campervan sollte bereits acht bis zehn Monate vor dem geplanten Urlaub gebucht werden, damit das Wunschfahrzeug beim örtlichen Vermieter verfügbar ist. Denn in vielen Zielgebieten ist die Nachfrage größer als das Fahrzeug-Angebot. Bei einem so lange im Voraus geplanten Urlaub stellt sich besonders die Frage: Wie vermeide ich Kosten, wenn ich die Reise wieder stornieren oder umbuchen muss?



Als Service, der unseres Wissens einmalig in unserer Branche ist, verzichten wir daher in beiden Fällen auf eigene Rücktritts-Gebühren.



So können CamperDays-Kunden ihr Fahrzeug bei einigen Vermietern bis drei Wochen vor Reiseantritt kostenfrei stornieren. Eine detaillierte Übersicht über die Storno-Kosten unserer Vermieter geben wir in diesem Blogbeitrag. Für kurzfristigere Stornierungen bietet CamperDays in Zusammenarbeit mit der Allianz zusätzlich eine Reiserücktrittsversicherung an. Diese greift, wenn der Zeitpunkt der kostenlosen Stornierung des Vermieters überschritten ist. Urlauber können sie noch bis 30 Tage vor Reiseantritt buchen, bei kurzfristigerem Anmieten innerhalb der nächsten drei Werktage.

camperdays.de / SilverTours GmbH

CamperDays.de ist ein Online-Reisebüro für Wohnmobile und Campervans mit persönlicher Beratung.







