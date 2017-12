Der Sensationserfolg aus Irland zum ersten Mal auf Deutschlandtournee!

Dúlamán – Voice of the Celts nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch das Land, die Kultur und die Geschichte Irlands. Vom heimischen Publikum bejubelt und von Medien als „aufregendste irische Tanzshow nach Riverdance“ (Ireland Calling) geadelt, vereint die Erfolgsproduktion auf beeindruckende Art und Weise Schauspiel mit Tanz, Gesang und Musik. Im kommenden Jahr wird das fesselnde Bühnenspektakel zum allerersten Mal live in Deutschland zu erleben sein.



Inspiriert von Welterfolgen wie Riverdance oder Celtic Thunder gelingt es dem irischen Produzententeam rund um Sean McCarthy das Genre neu zu definieren. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die vier Sänger Kevin Fagan, Aaron Doyle, Gavin Ryan und Tom Moran. Eingebettet in beeindruckende Choreografien von Jacintha Sharpe zeichnen die Protagonisten im Zusammenspiel mit dem vielköpfigen Tanzensemble und den Musikern ein wahrhaft faszinierendes Bild von Irland und dem keltischen Volk. Wilde, ungezähmte und raue irische Leidenschaft, inszeniert in einer atemberaubend kraftvollen Theaterproduktion aus folkloristischen Klängen und Tanz. Die Musik stammt aus der Feder von Conal Early, der unter anderem durch seine Arbeit mit dem einflussreichen irischen Künstler Tommy Fleming bekannt ist.



Wörtlich aus dem Gälischen übersetzt bedeutet Dúlamán Seetang. In Zeiten der Hungersnot war dieser Seetang sehr begehrt. Die arme irische Bevölkerung nutzte ihn als Nahrung und verarbeitete ihn zu Kleidung. Darauf bezieht sich der gleichnamige irische Folksong, der durch die irische Gruppe Clannad und Enya bekannt wurde, deren gleichnamiges Album zum Topseller avancierte. Als Namensgeber einer spektakulären Produktion wird Dúlamán ab Januar 2018 für Furore sorgen!



Der exklusive PreSale startet am 16. Juni 2017 auf www.tickethall.de. Ab dem 30. Juni 2017 sind die Tickets dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich und auf www.eventim.de.



Weitere Informationen im Internet auf www.c2concerts.de, www.rainerhackl.de, www.dulamanshow.ie und auf https://www.facebook.com/dulamanceltic/.



Videotipp: https://youtu.be/vvHAtsqb8gc



Tourneedaten 2018

10.01.18 Lübeck MuK

11.01.18 Bremen Glocke

12.01.18 Essen Grugahalle

13.01.18 Wetzlar Stadthalle

15.01.18 Hildesheim Halle 39

16.01.18 Stuttgart T1

18.01.18 Deggendorf Stadthalle

21.01.18 Berlin Admiralspalast

23.01.18 Gütersloh Stadthalle

24.01.18 Hamburg Mehr-Theater!

25.01.18 Erfurt Thüringenhalle

26.01.18 Leipzig Felsenkeller

27.01.18 Wolfenbüttel Lindenhalle

28.01.18 Dresden Alter Schlachthof

30.01.18 Leer Theater an der Blinke

31.01.18 Osterode Stadthalle

01.02.18 Bonn Brückenforum

02.02.18 Düsseldorf Capitol Theater



