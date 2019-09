Pressemitteilung BoxID: 767289 (BusinessEnergetik Oliver Brandenburg)

BusinessEnergetik als neues Erfolgskonzept

Evolution ist das Zauberwort, das hinter den vielfältigen, globalen Veränderungen steckt. Menschen verändern ihre Denk-, und Lebensweisen drastisch: Der Körper bekommt mehr Bedeutung. Die Ernährung wird umgestellt. Menschen setzen sich aktiv für die Umwelt ein. Sie erkennen, dass es Trennung nicht gibt. Es wird immer klarer, wie wichtig Achtsamkeit, innere Ruhe und Fokussierung sind, wenn man in Zeiten des Wandels ein positives Leben führen möchte.



„Wir haben diesen Gedanken weiter gesponnen“, so Oliver Brandenburg, Gründer von BusinessEnergetik.de. „Denn wenn einmal klar ist, dass es keine Trennung gibt, und, dass jede Entscheidung auf Bewusstsein beruht, ist es nur folgerichtig auch im Business ein höheres Bewusstsein zu etablieren. Ich habe dazu ein 12-teiliges Seminar eingesprochen, dass es Unternehmen ermöglicht bewusstere Entscheidungen in allen Geschäftsbereichen zu treffen.“



Dazu werden einfache Übungen zu den wichtigsten Geschäftsfeldern vollzogen, die die Wahrnehmung auf die eigene BusinessEnergie lenken und Veränderungen leicht möglich machen. So kann die Vision des Business bis hin zu strategischen Verkaufs-, und Marketingentscheidungen auf mehr Ebenen wahrgenommen, optimiert und umgesetzt werden.



„Wenn man sich einmal vorstellt, dass über 90 % Unbewusstes auf unter 10 % bewusstes Bewusstsein treffen, ist Bewusstsein doch letztlich der wichtigste Erfolgsfaktor der Wirtschaft“, so der Gründer.



Gemeint ist damit, dass der Kurs mittels einfachster Übungen anleitet Entscheidungen des eigenen Business nicht nur aus tieferen Bereichen des Unterbewusstseins nähren zu lassen; sondern auch mit den späteren Kundenschichten so früh wie möglich sinnvolle Veränderungen in der unternehmerischen Ausrichtung, harmonisch umzusetzen.



Die kleine Ausbildung macht es Entscheidern möglich ihr Business von der Vision bis zum Marketing klarer wahr zu nehmen und sinnvollere Entscheidungen zu treffen.



„Wir haben den ersten Teil des Seminars kostenfrei hochgeladen. So hat jeder die Möglichkeit zu schnuppern, was es Neues aus dem Bereich der Energetik gibt“, so der Gründer. „Daneben ist die direkte Unterstützung mittels energetischer Coachings und der direkten Arbeit an der Businessenergie auf Wunsch möglich“.



Sicherlich: Diese Zeit braucht neue Ansätze und das wissen wir alle. Warum also nicht auch die Energie hinter dem Business bewusster nutzen?

