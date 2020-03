Pressemitteilung BoxID: 790188 (Bundeszentrale für politische Bildung)

Es geht los: Leipzig streamt - Trotzdem!

Das Programm zur Leipziger Buchmesse im Livestream / Start heute um 17 Uhr / Auftakt mit einer langen virtuellen Lesenacht bis Mitternacht / Link zum Stream: www.bpb.de/leipzig-streamt

Das Warten hat ein Ende: die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb startet um 17 Uhr ihr Programm zur Leipziger Buchmesse im Livestream. So können Sie online dabei sein und alle Debatten und Gespräche von Zuhause mitverfolgen.



Gemeinsam mit unseren Partnern und vielen spannenden Gästen streamen bpb-Pressesprecher Daniel Kraft, Autor und Moderator Gunnar Sohn und unser Team live aus Bonn. Den Stream eröffnen wir heute um 17 Uhr mit dem Direktor der Leipziger Buchmesse Oliver Zille und diskutieren mit Verlegern, was die Absage der Messe für sie bedeutet.



Im Anschluss daran folgt die lange virtuellen Lesenacht. Bis Mitternacht lesen mehr als zehn Autorinnen und Autoren ihre Texte und Gedichte. Mit dabei sind u.a. Nikodemus Schnabel (Zuhause im Niemandsland: Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina), Ferda Ataman (Ich bin von hier. Hört auf zu fragen!) und Almut Schnerring und Sascha Verlan (Equal Care. Über Fürsorge und Gesellschaft).



Auch am Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, setzen wir uns mit spannenden Themen auseinander. Das vollständige Programm "Leipzig streamt- Trotzdem!" der bpb finden Sie unter: www.bpb.de/leipzig-streamt So bringen wir die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr in ihr Wohnzimmer oder Büro.



Auf einen Blick:

"Leipzig streamt -Trotzdem" - Streamingprogramm der bpb

Zeit: 11. März ab 17 Uhr, bis 13. März bis 18 Uhr

Livestream unter: www.bpb.de/leipzig-stream und www.facebook.com/bpb.de/videos/2372998982924998/ Wir lesen, hören und streamen uns!

