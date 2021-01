Der Begriff Digitalisierung ruft ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Während er bei den einen Zukunftsvisionen einer gerechteren und schöneren Welt heraufbeschwört, befürchten andere damit einhergehende tiefgreifenden Veränderungen. Gerade jetzt, in der Corona Pandemie, bekommt das Thema eine ganz neue Dynamik: zwischen Homeoffice und Homeschooling treten gesellschaftliche Debatten über Bildungsgerechtigkeit in strukturschwachen Gegenden, Breitbandausbau für alle oder die Sicherheit unserer Daten im Internet in den Fokus.



Live und mit den Fragen der Zuschauenden besprechen wir in der Politikstunde morgen ab 11 Uhr gemeinsam mit Philipp Otto, dem Direktor des Thinktanks iRights.Lab, welche Chancen und Risiken hinter dem Begriff Digitalisierung stecken und welche technischen Möglichkeiten zukünftig denkbar sind.



Den aktuellen Stream finden Sie auf www.bpb.de/politikstunde, https://www.youtube.com/watch?v=XRlPfTqRN3c und auf www.facebook.de/bpb.de.



Dazu passend als Lesetipp auf der Website der bpb: Die Informationen zur politischen Bildung „Digitalisierung“ jetzt als vollständiges PDF herunterladen: bpb.de/318156



Das Angebot richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, Studierende und andere Politikinteressierte! Die Streaming Inhalte können auf der Website der bpb unter www.bpb.de/politikstunde sowie auf den Social Media Kanälen (Facebook, Youtube und Twitter) der bpb live abgerufen werden, im Nachgang sind sie auf der Website und dem Youtube Kanal unbegrenzt verfügbar.

