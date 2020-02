Pressemitteilung BoxID: 787301 (Bundeszentrale für politische Bildung)

Digitale Zivilcourage und Empowerment

Qualifizierung zu Strategien im Umgang mit Extremismus im Netz / 2020 in Hamburg, Köln und Leipzig / Jetzt bewerben

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb lädt Sie herzlich ein zu der bundesweiten Qualifikationsreihe "Digitale Zivilcourage und Empowerment". Die Einzelveranstaltungen sind voneinander unabhängig und finden im Juni in Hamburg, im September in Köln und im Oktober in Leipzig statt.



Hassrede, Propaganda und menschenverachtender Content: Immer öfter wird das Netz genutzt, um dort gefährliche Ideologien zu verbreiten. Die digitalen Räume ziehen dabei insbesondere Akteure aus dem Bereich religiös begründeter Extremismen, rechter Ideologien oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an. Denn das Internet ist zum idealen Ort geworden, um andere Menschen zu erreichen und diese für ihr Gedankengut zu gewinnen.



Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es wichtig Zivilcourage im Netz und öffentliche digitale Diskursräume zu stärken. Dazu benötigen demokratische Akteure des Social Web qualifiziertes Wissen - sowohl bezüglich Strukturen und Wirkungsweisen des ideologischen Extremismus im Allgemeinen als auch im Speziellen hinsichtlich praktischer Tools und Strategien im Umgang mit Extremismus im Netz. Mit der Qualifizierungsreihe in Moderation und Community-Management im Bereich des ideologisch motivierten Extremismus möchte die bpb dabei Unterstützung leisten.



In den eineinhalbtägigen Workshops vermitteln Expertinnen und Experten aus den Bereichen Social Media und Wissenschaft Wissen über Extremismus unterschiedlichster Art und erarbeiten gemeinsam Strategien, sich dem extremistischen Diskurs im Netz präventiv entgegenzustellen. Teil des Workshops ist darüber hinaus ein rechtliches Praxis- und Wissensmodul, in dem die Teilnehmenden in rechtlichen Fragen rund um Hate Speech und Extremismus im Netz geschult werden.



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter: www.bpb.de/304849



Auf einen Blick:



Qualifikationsreihe "Digitale Zivilcourage und Empowerment"

11./12.06.2020 in Hamburg

10./11.09.2020 in Köln

15./16.10.2020 in Leipzig



Bewerbungsschluss ist der 20.03.2020



Teilnahmekosten, Übernachtung und Reisekosten werden bei erfolgreicher Bewerbung von der bpb übernommen.



Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb

Katharina Max-Schackert

katharina.max-schackert@bpb.de

Tel +49 (0)228 99515-311

