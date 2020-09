In der neuen Videoreihe „Buschka entdeckt Deutschland – Zeig‘ mir Deinen Osten“ macht sich der Wiesbadener Reporter Jörg Buschka anlässlich 30 Jahren deutsch-deutscher Vereinigung auf die Suche nach dem, was jenseits von Ostalgie und Verklärung „den Osten“ wirklich ausmacht und bis heute überdauert hat. Für das von der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb produzierte Format trifft Jörg Buschka dabei unter anderem die Schauspielerin Inka Bause, den City-Sänger Toni Krahl, die Kabarettistin Simone Solga und den Bürgerrechtler Heiko Lietz.



Vom Kiez in Berlin-Köpenick, über Schwerin im Norden und Görlitz an der polnischen Grenze bis nach Leipzig führt die Reportage Jörg Buschka an Orte, an denen „der Osten“ noch immer sichtbar ist. Hier trifft er die Protagonisten, die von ihren Erinnerungen an ihre Kindheit, Jugend und ihr Leben in der DDR erzählen.



Die Spontanität und Offenheit des Stand-Up-Stils bieten Raum für ungewöhnlich authentische Begegnungen. Die persönlichen Geschichten politisch, gesellschaftlich und künstlerisch engagierter Menschen aus Ostdeutschland schlagen eine Brücke zum Hier und Jetzt und bieten so für Jüngere wie für Ältere gleichermaßen Anknüpfungspunkte.



„Buschka – Zeig´ mir Deinen Osten“ wird ab dem 30.09.2020 in insgesamt fünf Folgen über den YouTube-Kanal der bpb ausgespielt: youtube.com/bpbtv. Als 120-minütiger Langfilm ist das Format am 03.10.2020 um 14:00 Uhr als neuster Film der Reihe „Buschka entdeckt Deutschland“ im Hessischen Rundfunk (hr) zu sehen. Im Anschluss daran findet sich das Format auch in der Mediathek der bpb unter bpb.de/mediathek sowie der ARD unter ardmediathek.de.

