Parkhäuser und Tiefgaragen sind zentrale Ausgangspunkte, um Geschäfte, Restaurants oder Veranstaltungs- und Kultureinrichtungen individuell und sicher zu erreichen. Ebenso wie der Einzelhandel haben die Betreiber von Parkhäusern umfassende Hygienekonzepte entwickelt, die das Parken – und damit auch den Weg zum Einkaufen und Genießen – sicher und entspannt gestalten.



Gute Voraussetzungen für den sicheren Start in den Einkauf in Corona-Zeiten



Seit Bekanntwerden der Corona-Pandemie in Deutschland Mitte März 2020 haben Parkhausbetreiber und Einzelhandel umfassende Schutzmaßnahmen ergriffen, um Kundinnen und Kunden ein sicheres Parken und Einkaufen unter Verringerung von Infektionsgefahren anbieten zu können. Für den Einkauf stuft selbst das Robert-Koch-Institut das Infektionsrisiko als niedrig ein. In vielen Parkhäusern und Tiefgaragen gelten durchdachte Hygienekonzepte, die dazu beitragen, dass die vielfältigen Angebote der Innenstädte mit dem Auto individuell, sicher und bequem erreichbar bleiben:



1. Klare Wegeführung und Markierungen

Markierungen und Pfeile an den Böden der Parkgaragen zeigen Wegeführungen an und weisen auf an den empfohlenen Mindestabstand hin.



2. Optische Hinweise für mehr Sicherheit

Gut sichtbare Hinweisschilder und Piktogramme an Einfahrten, Eingangstüren, Kassenautomaten und Fahrstühlen erinnern Kundinnen und Kunden an das richtige Verhalten (z.B. Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Einhalten von Mindestabständen), um Infektionen möglichst zu vermeiden.



3. Angebote für kontaktloses und bargeldloses Bezahlen

In vielen Parkhäusern werden verschiedene Bezahloptionen angeboten, darunter auch kontaktlose Möglichkeiten wie Kundenkarten oder Zugang per App, bei denen das Ziehen des Parkticktes und der Gang zum Kassenautomat überflüssig wird.



4. Viel Luft und Raum für ein gutes Gefühl

Parkhäuser und Tiefgaragen verfügen über ausreichend Fläche, Raum und Lüftung, die das Einhalten von Mindestabständen besonders einfach und bequem machen und Aerosole in der Luft reduzieren.



5. Hygiene mit Augenmaß

Betreibern von Parkgaragen ist daran gelegen, dass Kundinnen und Kunden möglichst sicher und geschützt vor Infektionsrisiken parken und ihren individuellen Aktivitäten in den Innenstädten nachgehen können. Damit das gelingt, werden Kassenautomaten, Türklinken und andere Kontaktpunkte regelmäßig gesäubert und desinfiziert.



Parkhäuser für lebendige Innenstädte und eine florierende Wirtschaft



Damit Innenstädte auch in Zeiten von Corona attraktiv bleiben, ist es wichtig, sie für möglichst viele Menschen sicher und komfortabel zugänglich zu machen. Parkhäuser und Tiefgaragen bieten dabei zentrale Anlaufpunkte mit durchdachten Hygienekonzepten und sind somit ein wichtiger Baustein für die sichere und individuelle Mobilität der Bürgerinnen und Bürger.



Über den Handelsverband Deutschland e.V.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels. Insgesamt erwirtschaften in Deutschland 300.000 Einzelhandelsunternehmen mit drei Millionen Beschäftigten an 450.000 Standorten einen Umsatz von mehr als 540 Milliarden Euro jährlich.

