Pressemitteilung BoxID: 753529 (Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.)

Eckhard Forst einstimmig zum Präsidenten gewählt

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, hat heute einstimmig den Vorstandsvorsitzenden der NRW.BANK, Eckhard Forst, zum Präsidenten gewählt. Als Stellvertretenden Präsidenten wählten die Mitglieder des Spitzenverbandes der öffentlichen Banken ebenfalls einstimmig den Vorstandschef der Landesbank Baden-Württemberg, Rainer Neske.



Eckhard Forst: „Die deutsche Kreditwirtschaft steht vor großen Umbrüchen. Ich will mit meinem Vorstandsteam und gemeinsam mit den Sparkassen, den genossenschaftlichen und den privaten Banken dafür werben, dass Deutschland starke und wettbewerbsfähige Banken benötigt. Die Branche ist im Aufbruch und kann die disruptiven Herausforderungen meistern.“



Der neugewählte Präsident, der auf Dr. Johannes-Jörg Riegler folgt, betont die Bedeutung der öffentlichen Banken für den Standort Deutschland. „Landesbanken und Förderbanken leisten einen wichtigen Beitrag für den Wohlstand unseres Landes. Die Landesbanken sind beispielsweise unverzichtbar bei Unternehmensfinanzierungen, stark im Auslandsgeschäft und leistungsfähig bei vielen Kapitalmarktaktivitäten ihrer Kunden. Sie gewährleisten die standortnahe Finanzierung deutscher Unternehmen und sind mit der Wirtschaft ihrer Region eng verbunden. Förderbanken setzen wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele des Bundes und der Länder um und sind genau da aktiv, wo sie gebraucht werden: bei der Unterstützung von Wohnungsbau und einer zukunftsfähigen Infrastruktur, als Partner von Gründern und Unternehmensnachfolgern oder der Landwirtschaft. Das Erfolgsmodell der öffentlichen Banken möchten wir mit Selbstbewusstsein in Deutschland und Europa vertreten.“



Neben der Vielzahl an regulatorischen Themen will Forst den Verband noch stärker auf die digitale Transformation der Finanzwirtschaft konzentrieren. „Der VÖB soll wichtige Austauschplattform der Mitgliedsinstitute bei allen zentralen Themen der Digitalisierung sein. Über Entwicklungen und „best practice“ bei Einsatzmöglichkeiten innovativer Technologien werden wir die Mitglieder informieren und den fachlichen Austausch miteinander fördern. Wir wollen die passenden Rahmenbedingungen aktiv mitgestalten und die Chance der Digitalisierung nutzen.“



Gleichzeitig zeigt der neue Präsident die Zukunft des VÖB auf: „Der VÖB hat heute ein zeitgemäßes Selbstverständnis: Verbandsarbeit nicht als Selbstzweck, sondern als von den Mitgliedern benötigte Dienstleistung, die ihr Geld Wert ist. Dieses Verbandsprofil müssen wir weiterentwickeln und die Mitgliedsinstitute dauerhaft entlasten.“



Neben Eckhard Forst (Präsident) und Rainer Neske (Stv. Präsident) gehören Dr. Otto Beierl (LfA Förderbank Bayern), Thomas Bürkle (NORD/LB), Dr. Thomas Bretzger (SaarLB), Herbert Hans Grüntker (Helaba), Dr. Axel Nawrath (L-Bank), Dr. Horst Reinhardt (Landwirtschaftliche Rentenbank), Michael Rüdiger (DekaBank) und Dr. Edgar Zoller (BayernLB) dem neugewählten Verbandsvorstand an. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, gehört dem Vorstandsteam auf Gegenseitigkeit Kraft Amtes an.



Vorstand und Mitgliederversammlung dankten dem ehemaligen Präsidenten, Dr. Johannes-Jörg Riegler, sowie dem langjährigen Stellvertretenden Präsidenten, Dr. Otto Beierl, der seit Januar 2019 die Amtsgeschäfte führte, für ihr großes Engagement. Beide haben sich um den VÖB in besonderer Weise verdient gemacht.



Zudem wurde die Basler Kantonalbank (BKB) von der Mitgliederversammlung des VÖB einstimmig als außerordentliches Mitglied zum 1. Juni 2019 aufgenommen. Sie ist damit das zweite Mitglied aus den Reihen der Schweizer Kantonalbanken. Mit einer Bilanzsumme von 44 Milliarden Schweizer Franken und über 1.200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zählt die Basler Kantonalbank zu den Top 3 unter den Schweizer Kantonalbanken. Neben der BKB ist bereits die Zürcher Kantonalbank außerordentliches Verbandsmitglied.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (