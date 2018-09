Nachlese Grosso-Jahrestagung 2018

21.09.18

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Presse-Grosso würdigte bei ihrer Jahrestagung 2018 in Baden-Baden die Leistungen des Pressegroß­händlers Jörg Könemann als Unternehmer und Verbandsmanager.



Der Unternehmer aus Hagen hatte sich unlängst aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen. Er bleibt dem Pressegroßhandel als Gesellschafter der PDG verbunden.



Grosso-Präsident Frank Nolte dankte dem Kollegen für sein langjähriges Engagement im Bundesver­band. „17 Jahre Deiner Grosso-Laufbahn hast Du Dich für die Gemeinschaft stark gemacht, davon zehn Jahre im Vorstand und ebenso lange in der Betriebswirtschaftlichen Kommission (BWK) des Ver­bandes.“ Jörg Könemann sei 2009 völlig ver­dient für seine außerordentlichen Verdienste für den Berufsstand mit der Ehrennadel des Bundes­verbandes Presse-Grosso ausgezeichnet worden.



Das Verbandsgen sei Könemann in die Wiege gelegt worden, erinnerte Nolte an das über Generationen hinweg erfolgreiche Familien­unternehmen aus Hagen, das eng mit der Ent­wicklung des Grosso-Verbandes verknüpft sei: Der Groß­vater Wilhelm Könemann war Gründungs­vorstand des Westdeutschen Grosso-Verbandes. Dieser Landesverband entstand bereits 1945 und ist die Keimzelle des heutigen Bundes­verbandes Presse-Grosso. Von 1950 bis 1953 war Wilhelm Könemann auch im Vorstand des Gesamt­verbandes.



Der Vater Dieter Könemann war einige Jahre Delegierter der Be­zirksgruppe Westfalen und von 1974 bis 1981 im Vorstand des Verbandes aktiv. „Dieter Könemann ist einer der Pioniere des modernen Marketings des Presse-Grosso“, sagte Nolte. Er habe sich große Verdienste um die Fortentwicklung des Marketings und die Beziehungen zum Einzelhandel erworben.



Jörg Könemann habe diese Tradition fortgesetzt. Schon früh engagierte er sich im Kreis der Grosso-Junioren und später in herausgehobenen Positionen im Verband.



Die Familie Könemann und die Firma Könemann habe das Presse-Grosso über Generationen hinweg geprägt. „Eure Spuren bleiben“, rief Nolte dem Kollegen zu. „Wir danken Dir und Deiner Familie sehr herzlich. Alles Gute für die Zukunft!“

