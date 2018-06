Nominierungen zur TOP 10 Spielzeug stehen fest

Welche Spielzeuge haben 2018 die Nase vorn? Eine wichtige Orientierungshilfe für Endverbraucher und Handel liefert die bekannte TOP 10 Spielzeug-Hitliste des Handelsverband Spielwaren (BVS). Mit insgesamt 70.000 Neuheiten, die auf der Nürnberger Spielwarenmesse präsentiert wurden, begeistert die Branche große und kleine Kinder. Die Besten der Spielwarenwelt sind jetzt für die TOP 10 Spielzeug nominiert worden: Mit 41 Spielzeugen präsentiert der BVS die erfolgversprechendsten Neuheiten. Die Spielwarenhandels-Jury kürt aus den nominierten Spielzeugen die TOP 10 Spielzeug 2018, die in einer Pressekonferenz im Dezember 2018 prominent der Öffentlichkeit vorgestellt wird.



„Jedes Jahr fragen die Konsumenten nach den angesagtesten Spielzeugen. Unsere TOP 10 gibt die Antwort darauf. Diese Spielzeuge sind dieses Jahr der Hit bei den Kindern: Eine Auswahl von 41 Spielzeugen, die die größten Erfolgschancen haben, schaffte es in die Endrunde. Sie wurden jetzt für die TOP 10 Spielzeug 2018 nominiert“, so Willy Fischel, BVS-Geschäftsführer. Auch diesmal gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der besten Spielzeuge. Alle Nominierungen für die TOP 10 Spielzeug 2018 unter www.top10spielzeug.de



Im Rahmen der gemeinsamen Marketingaktion präsentieren Handel und Markenhersteller die attraktivsten Produkte in einem eigenen WeihnachtsWünsche-Katalog sowie auf einem Poster im Spielwaren-Fachhandel. Nominierte Produkte sind auf Produktverpackungen und in der Werbung des Einzelhandels an einem eigenen Nominierungslabel zu erkennen.



Die „TOP 10 Spielzeug“



Die „TOP 10 Spielzeug“ ist seit über 10 Jahren die Hitliste für Spielzeug und Freizeitartikel in Deutschland. Die Auswahl der Highlights des Jahres trifft der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) gemeinsam mit einer Experten-Jury aus dem Spielwarenhandel (idee+spiel, SPIEL & SPASS, SPIELZEUG-RING, Toys “R“ Us, VEDES). Seit 2003 wählen Spielwaren-Profis herausragende Neuheiten und Innovationen aus, die das Zeug zum Bestseller haben.



Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS)



Der BVS vertritt die Interessen des Spielwaren-Facheinzelhandels aller Vertriebswege und Unternehmensgrößenklassen in Deutschland. Er ist dem Handelsverband Deutschland (HDE) angeschlossen, dessen Landesverbände die Delegierten der BVS-Mitgliederversammlung stellen. Außerordentliche Mitglieder sind die wichtigsten Verbundgruppen der Branche.



Willy Fischel (Geschäftsführer) Telefon: (0221) 2 71 66-10



Steffen Kahnt (stv. Geschäftsführer) Telefon: (0221) 2 71 66-15



Organisation und Durchführung



HSG Handels-Servicegesellschaft mbH, An Lyskirchen 14, 50676 Köln



Ideeller Träger



Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS), An Lyskirchen 14, 50676 Köln

