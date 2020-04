Pressemitteilung BoxID: 793375 (Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte e.V.)

BVJ+Concardis: Digitales Bezahlen bei Liefer- und Abholservice von Juwelieren



Online-Zahlungen auch ohne eigene Website

Verkauf über Social Media und Telefon

Realisierung in 24-48 Stunden – 3 Monate ohne Fixkosten





Für den von Geschäftsschließungen betroffenen Schmuck- und Uhren-Einzelhandel bietet der Handelsverband Juweliere (BVJ) mit dem Payment-Partner Concardis ein Aktionspaket für die Fortführung ihrer Geschäfte. Ab sofort stehen für den Verkauf per Telefon, über Social Media und den eigenen Onlineshop fertige Payment-Lösungen zur Verfügung, die innerhalb von 24-48 Stunden realisiert werden können. „Die Läden sind zu, das Verkaufen geht weiter. Unser Partner Concardis hat sich sehr gut auf die Bedürfnisse von Juwelieren eingestellt, die eine zuverlässige und schnelle Lösung für die Fortsetzung ihres Geschäftsbetriebes suchen", so BVJ-Geschäftsführer Joachim Dünkelmann. „Digitales Bezahlen ist in Zeiten der Corona-Krise der richtige Weg, um räumlichen Abstand zu halten und gleichzeitig nah am Kunden zu bleiben. Juweliere, die über Telefon, die sozialen Netzwerke oder den eigenen Onlineshop verkaufen wollen, bieten wir mit Concardis eine zuverlässige Lösung für ihr digitales Payment."



Juweliere, die ihr Geschäft zwangsweise auf Liefer- und Abholservice umstellen müssen, erhalten mit „Paylink" und dem „One Page Shop" die Möglichkeit, sich den veränderten Anforderungen beim Bezahlvorgang zu stellen. Das Angebot beinhaltet eine Umstellung in 24-48 Stunden auf Liefer-/Abholservice mit oder ohne Onlineshop. In den ersten 3 Monaten fallen zudem keine Fixkosten an, lediglich die Transaktionskosten werden berechnet. Die Einrichtung der Lösung ist sehr einfach und kann vom Händler selbst übernommen werden – optional bietet Concardis eine Installations-Hilfe für einmalig 199 Euro an.





Beim Verkauf per Telefon senden die Händler ihren Kunden nach telefonsicherer Bestellung einen individuellen „Paylink" mit allen Zahlungsinformationen per E-Mail, WhatsApp oder als Privatnachricht in Messenger-Diensten der sozialen Netzwerke. Dies ist auch ohne eigene Website möglich.

Der Verkauf über Social Media oder E-Mail-Werbung ist auch per Verlinkung zum „One Page Shop" möglich. Der Shop kann auch ohne IT-Kenntnisse in wenigen Schritten eingerichtet werden und beinhaltet den Check-out-Prozess zum digitalen Bezahlen.





Weitere Informationen zu den Aktionspaketen Digitales Payment hier



Weitere Informationen zum BVJ-Partner und Paymentdienstleister Concardis hier



One Page Shop Demo/Vorlage für Juweliere hier



Erklärvideo zur Einrichtung von Paylink hier



Hintergrund: Seit Jahresanfang hat der Handelsverband Juweliere (BVJ) mit Concardis einen zuverlässigen Partner als Paymentdienstleister an seiner Seite. Bei Concardis dreht sich alles um das Bezahlen, angefangen bei der Kartenakzeptanz bis hin zu Bezahlgeräten und passenden Lösungen für das Online-Geschäft. Concardis bietet Mitgliedern im Verband individuelle Beratung durch regionale Ansprechpartner rund um das Thema „bargeldloses Bezahlen" inklusive Mobile Payment, Alipay, Apple Pay und Co. Dabei arbeitet Concardis mit dem BVJ-Partner Planet Tax Free Hand in Hand und stellt für das Geschäft mit internationalen Kunden unkomplizierte und schnelle Tax Free Funktionen sicher. Concardis bietet Mitgliedern im Verband bei Abschluss eines Neuvertrages besonders attraktive Konditionen an.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (