Erste Ergebnisse der diesjährigen Transparenzinitiative "IT-Lösungen: Meter to Cash"

Welche IT-Lösungen für den Abrechnungsprozess gibt es derzeit am Markt? Diese Frage beantwortet die aktuelle Neuauflage der Transparenzinitiative „IT-Lösungen: Meter to Cash“ des Bundesverbands der Energiemarktdienstleister (BEMD) e.V.: mit 22 IT-Lösungen bildet diese den deutschen Markt umfassend ab und bietet eine transparente Orientierungshilfe im immer komplexer und anspruchsvoller werdenden Markt für Abrechnungssysteme.



Für die Energiewirtschaft und ihre Dienstleister sind die Anforderungen an ihre IT-Lösungen Meter to Cash (M2C) in den vergangenen Jahren weiter kontinuierlich gestiegen - Tendenz anhaltend. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: einerseits geraten die Ergebnisse in allen klassischen Wertschöpfungsstufen unter Druck, was für die Vertriebe einen weiter zunehmenden Wettbewerb und für die Netze sinkende Netzentgelte bedeutet; andererseits aber liegen die Ursachen auch in der Digitalisierung auf Kundenseite sowie im Entstehen neuer, plattformbasierter Systeme, die die alten Systeme herausfordern. Daher ist es für alle Marktrollen von Bedeutung, mit Hilfe von Automatisierungs- und Digitalisierungsstrategien sowie durch die Nutzung neuer oder weiterentwickelter IT-Konzepte und -Technologien Effizienzgewinne zu realisieren. Gleichzeitig gilt es, entstehende Chancen im sich permanent verändernden Umfeld, z. B. durch geschickten Einsatz der IT in Verbindung mit der Digitalisierung von Prozessen und neuen innovativen Ideen, zu erarbeiten und zu nutzen. Anbieter von Software-Lösungen für die Prozesse „Meter 2 Cash“ sind gefordert, mit diesen und auch künftigen Herausforderungen Schritt zu halten, um sich selbst am Markt zu behaupten.



Der Bundesverband der Energiemarktdienstleister e.V. (BEMD), der eine Vielzahl der wesentlichen deutschen Abrechnungs-, Zähler- und IT-Dienstleister repräsentiert, hat sich nun erneut systematisch mit der Analyse des deutschen Marktes für IT-Lösungen für den gesamten Abrechnungsprozess (Meter to Cash) auseinandergesetzt. Die Kernfrage lautete: Welche IT-Lösungen für den kompletten Abrechnungsprozess gibt es derzeit für die aktuellen Marktrollen am Markt? Mit dem Ziel, Markttransparenz mit Fokus auf den „Energiemarkt X.0“ herzustellen, Unterscheidungsmerkmale herauszuarbeiten, die relevanten Lösungen systematisch und unvoreingenommen zu betrachten und mit dem gesammelten Know-how der Verbands-Mitglieder auszuwerten, hat der BEMD eine Neuauflage seiner Transparenzinitiative für den Meter to Cash-Prozess durchgeführt. In dieser Neuauflage wurden nach vorhergehender Prüfung in Form eines Marktspiegels acht weitere IT-Lösungsanbieter in die Untersuchung aufgenommen, sodass der Umfang der Anbietermatrix von in der ersten Auflage 14 auf nun 21 Anbieter mit insgesamt 22 IT-Lösungen deutlich erhöht werden konnte und den deutschen Markt nun fast vollständig abdeckt.



Aktualisierter Kriterienkatalog mit 81 Kriterien legt Grundlage für Transparenzinitiative



Für die Durchführung der Transparenzinitiative wurde die Arbeitsgruppe „IT-Lösungen: Meter to Cash« betraut, die aus elf Mitgliedsunternehmen des BEMD besteht. Es wurde vereinbart, den in 2017 erarbeiteten Kriterienkatalog zu ergänzen – u. a. um die Themen Usability und Umgang mit den Regularien der DSGVO. Der aktualisierte Kriterienkatalog umfasst nun 81 Kriterien und 343 Datenfelder.



Anbietermatrix mit 22 IT-Lösungen



Anfang 2019 erstellte die Arbeitsgruppe zunächst einen Marktspiegel, um die generelle Eignung von weiteren acht Lösungsanbietern zu prüfen, bevor der erweiterte Kriterienkatalog den letztlich 21 ausgewählten Anbietern mit 22 IT-Lösungen zur Verfügung gestellt wurde. Dabei konnte eine Rücklaufquote der Kriterienkataloge von 100% erreicht werden. In der letzten Phase erfolgte eine Konsolidierung und Normierung der Daten, um so eine gegenüberstellende Auswertung und Darstellung der Ergebnisse zu ermöglichen. Die Anbietermatrix präsentiert einen Teil der Transparenzinitiative und stellt die Ergebnisse ausgewählter Kriterien dar. Diese Kriterien umfassen u.a. den Fokus der Marktrollen, die Zielmärkte und Referenzen. In der weiteren Auswertung wurden zudem noch Themen wie Prozessabdeckung, Zukunftsfähigkeit, Plattformfähigkeit und das Entwicklungspotential der Anbieter adressiert.



Präsentation der Ergebnisse auf dem 3. BEMD/BDEW Forum IT-Lösungen: Meter to Cash am 19./20.3.2020 in Frankfurt



Die Ergebnisse der Transparenzinitiative werden auf dem 3. BEMD/BDEW Forum IT-Lösungen: Meter to Cash vorgestellt. Hier präsentiert der BEMD die Ergebnisse seiner Transparenzinitiative mit einem Fokus auf aktuelle Themen wie z.B. neue digitale Geschäftsmodelle und Submetering, aber auch Plattformlösungen. Ein praktischer Bezug wird durch die vielseitigen Vorträge hergestellt: Branchenvertreter von Energieversorgungsunternehmen über Dienstleister bis hin zu Beratungsunternehmen teilen ihre Erfahrungen und referieren u.a. zu den Anforderungen an IT-Lösungen aus Sicht der Wohnungswirtschaft, Komplettlösungen für Stadtwerke und Best Practices bei der Suche nach neuen Plattformlösungen. Zudem erhalten alle 21 IT-Anbieter, die den deutschen Markt fast vollständig abdecken, die Gelegenheit, ihre Lösungen in einem Pitch vorzustellen. Abgerundet wird das Programm durch diverse Möglichkeiten zum Austausch und Networking.

