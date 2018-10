Die Sicht von Amazon auf die Energiewirtschaft: 3. BEMD Jahreskongress in Mannheim am 15. November 2018

09.10.18

Auf dem diesjährigen 3. Jahreskongress des Bundesverbandes Energiemarktdienstleister e.V. (BEMD) werden durch spannende Vorträge und Diskussionen mit hochkarätigen Referenten unter anderem innovative Entwicklungen in der Kommunikation der Energiewirtschaft diskutiert und präsentiert.



Der BEMD Jahreskongresses, der dieses Jahr unter dem Motto: „Alexa, denk doch mal nach! Wie kannst du der Energiewirtschaft helfen? Kundenkommunikation – Neue Produkte - Geschäftsmodelle“ steht, findet am 15.11.2018 ab 9:30 Uhr in Mannheim in der Festhalle Baumhain im Luisenpark statt.



Den inhaltlichen Start in den Kongress übernimmt Dr. Hansjörg Roll, Vorstandmitglied der MVV Energie AG, mit einem Impulsvortrag zu neubestehenden Anforderungen an die Umsetzung bei Kundenkommunikation, Produkten und Geschäftsmodellen.



Darauffolgend wird mit dem Energy & Utility-Experten von Amazon, Thomas Menthe, über den Tellerrand hinaus geblickt indem folgender Frage nachgegangen wird: Welche bei Amazon etablierten Entwicklungen stehen der Energiebranche noch bevor?



Daraus ergibt sich die Frage, zu welchen neuen Produkten und Geschäftsmodellen dies führt. Über diese Themen sprechen und diskutieren u.a.:





Dr. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender Gasag AG

Prof. Dr. Sabine Löbbe, Hochschule Reutlingen

Glenn Gonzalez, Digital Transformation Lead Germany, SAP AG





Es sind also Gespräche und Diskussionen auf Basis praktischer und auch wissenschaftlicher Kompetenz aus der Energiewirtschaft und noch darüber hinaus gehenden Fachwissens zu erwarten.

(lifePR) (