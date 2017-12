BVR-Vorstandsmitglied Gerhard Hofmann zum Zwischenergebnis der Brexit-Verhandlungen

Der BVR begrüßt den ersten Durchbruch, den die Europäische Union und Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen erzielt haben. Damit steigen die Chancen für einen geordneten Austritt Großbritanniens. Das schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten. Unnötige Anpassungskosten werden so hoffentlich weitgehend vermieden. Nun muss zügig weiterverhandelt werden, damit die Handelshemmnisse sowohl bei Gütern als auch bei Dienstleistungen nach dem Brexit möglichst gering ausfallen. Dies sichert in der Europäischen Union und in Großbritannien Arbeitsplätze in außenwirtschaftlich orientierten Unternehmen. Alle Bürgerinnen und Bürger profitieren zudem durch niedrigere Preise von Konsumgütern.





