Dr. Michael Frenzel als Präsident der Tourismuswirtschaft wiedergewählt

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Dr. Michael Frenzel ist am heutigen Donnerstag von der Mitgliederversammlung des Verbands einstimmig wiedergewählt worden. Frenzel steht dem Verband seit 2012 vor. DEHOGA-Präsident Guido Zöllick wurde als stellvertretender BTW-Präsident und Schatzmeister einstimmig wiedergewählt. Bestätigt als stellvertretende BTW-Präsidenten wurden ebenfalls einstimmig Heike Birlenbach (Deutsche Lufthansa) und Norbert Fiebig (Deutscher ReiseVerband DRV). Auch alle weiteren Präsidiumsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Im Präsidium des BTW sind künftig vertreten: Präsident: Dr. Michael Frenzel Stellvertretende Präsidenten: Heike Birlenbach (Deutsche Lufthansa AG) Norbert Fiebig (Deutscher ReiseVerband e.V. DRV) Stellvertretender Präsident und Schatzmeister: Guido Zöllick (DEHOGA Bundesverband e.V.) Präsidiumsmitglieder: Richard Bader (Europäische Reiseversicherung AG) Felix Eichhorn (AIDA Cruises) Benedikt Esser (RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V.) Sören Hartmann (DER Touristik Group GmbH) Petra Hedorfer (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. DZT) Ilona Jarabek (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. EVVC) Georg Lauber (DB Vertrieb GmbH) Daniela Schade (AccorHotels Germany GmbH) Florian Storp (American Express Global Business Travel) Ralf Teckentrup (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. BDF) Stellvertretende Präsidiumsmitglieder: Dr. Christian Göke (Messe Berlin GmbH) Burkhard Kieker (Berlin Tourismus und Kongress GmbH) Michael Otremba (Hamburg Tourismus GmbH) Barbara Radomski (Bayern Tourismus Marketing GmbH) Robert Salzl (Tourismus Oberbayern München e.V.) Die nächste BTW-Präsidiumswahl findet 2020 statt.

Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) e.V

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft vertritt als Dachverband der deutschen Tourismuswirtschaft die gemeinsamen und übergreifenden Interessen dieser vielfältigen und starken Branche. Die Tourismuswirtschaft steht für rund 4 Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland und beschäftigt 2,9 Millionen Menschen. Tourismus sorgt beispielsweise für rund 1,7 Millionen Arbeitsplätze in Hotellerie und Gastronomie, rund 350.000 im Sport-, Freizeit- und Kultursektor, mehr als 130.000 im Straßen- und Nahverkehrsbereich sowie rund 100.000 in Reisebüros und bei Reiseveranstaltern (Quelle: BMWi-Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus").