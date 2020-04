Pressemitteilung BoxID: 795568 (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V.)

BVCD - Offener Brief zur Wiederaufnahme des Tourismus

In einem offenen Brief an den Bundestagsausschuss für Tourismus hat der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD) dazu aufgerufen, gemeinsam in den Dialog mit der Politik zu gehen und in Folge dessen wirksame Lösungsansätze für den Tourismus durchzusetzen.



Bereits am 9. April ist der BVCD dem Aufruf der Politik nachgekommen und hat einen entsprechenden Lösungsansatz zur „Wiederaufnahme des Campingtourismus in Deutschland“ vorgelegt. Nach Nicht-Berücksichtigung dieser Diskussionsgrundlage appelliert der BVCD erneut in Form eines offenen Briefs an die Politik, um die wirtschaftlichen Folgen im Tourismus abzufedern und der Krise entgegenzuwirken.



Im Zusammenhang mit der Corona Krise betont der BVCD die besondere Betroffenheit der Campingbranche. Das überlebenswichtige Saisongeschäft der Camping- und Wohnmobilstellplätze sei aufgrund der derzeitigen Nutzungsuntersagung in akuter Gefahr. Vor diesem Hintergrund fordert der BVCD einen wirksamen Dialog zwischen Tourismus und Politik. „Voraussetzung bleibt, dass die Tourismuspolitiker unseres Landes die Branche differenziert analysieren, entsprechende Potentiale erkennen und gemeinsam mit der Branche praxisnahe Umsetzungen entwickeln“, so Christian Günther, Geschäftsführer des BVCD. Ebenso stützt sich der BVCD auf die Autarkie des Campings, welche einen Urlaubsaufenthalt im Sinne des Infektionsschutzgesetzes möglich macht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (