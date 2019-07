Pressemitteilung BoxID: 761215 (Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.)

AKW Grohnde soll wegen Hitze befristet abgeschaltet werden

BBU fordert dauerhafte Stilllegung des AKW Grohnde und des AKW Lingen 2

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) begrüßt die Ankündigung, dass das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen am Freitag (26. Juli 2019) wegen der sommerlichen Temperatur in der Weser abgeschaltet werden soll. Der BBU fordert allerdings, dass das umstrittene AKW Grohnde nach der aktuellen Abschaltung nicht wieder in Betrieb gehen und stattdessen endgültig stillgelegt werden soll. Seit der Inbetriebnahme des AKW Grohnde gab es dort bereits 262 meldepflichtige Ereignisse.



Nach Angaben der Deutschen Presseagentur vom 25. Juli 2019 soll das AKW Grohnde wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich am Freitag gegen Mittag abgeschaltet werden. Für diesen Zeitpunkt werde für das Wasser der Weser die kritische Temperatur von 26 Grad erwartet. Die AKW-Betreibergesellschaft Preussen Elektra rechnet damit, dass sich das Wasser der Weser bis Sonntag wieder abkühlt und dass dann das AKW wieder in Betrieb gehen kann.



Für das zweite in Niedersachsen laufende Atomkraftwerk, das AKW Lingen 2, das sich am Dortmund-Ems-Kanal befindet, wird derzeit keine Abschaltung aus Witterungsgründen in Erwägung gezogen. Dennoch fordert der BBU ebenfalls die Stilllegung dieses Atomkraftwerkes: „Auch im AKW Lingen 2 kam es bereits immer wieder zu meldepflichtigen Ereignissen. Und der Reaktor befindet sich in der Nähe des Bombenabwurfplatzes Nordhorn-Range. Ein unfallbedingter Flugzeugabsturz auf das AKW würde zu enormen katastrophalen Auswirkungen führen. Umso mehr gilt dies für gezielte Flugzeugabstürze Diese können spätestens seit den Anschlägen auf das World Trade Center nicht mehr ausgeschlossen werden,“ so Udo Buchholz vom Vorstand des BBU.



Der BBU weist darauf hin, dass bereits mehr als 350 Organisationen mit der Lingen-Resolution die sofortige Stilllegung des AKW Lingen 2 und der benachbarten Brennelementefabrik in Lingen fordern. Nach den jüngsten Protestkundgebungen vor dem AKW Lingen 2 planen derzeit Anti-Atomkraft-Initiativen weitere Aktivitäten.



Grundsätzlich engagiert sich der BBU für die sofortige Stilllegung aller AKW und sonstiger Atomanagen – bundesweit und international. Aktuell ruft der BBU gemeinsam mit anderen Initiativen und Verbänden zur Teilnahme an einer Kundgebung am 4. August 2019 vor der bundesweit einzigen Urananreicherungsanlage in Gronau auf (13 Uhr).



Hintergrundinformationen:



Vorkommnisse in den AKW Grohnde und Lingen 2



https://www.bbu-online.de/presseerklaerungen/prmitteilungen/PR%202018/07.121.18.pdf



AKW und Flugzeugabstürze



https://bbu-online.de/presseerklaerungen/prmitteilungen/PR%202016/13.01.16.pdf



Lingen-Resolution



https://bbu-online.de/AK%20Energie/Aktuelles%20AK%20Energie/Lingen-Resolution%20Juli%202019.pdf



Aufruf Kundgebung in Gronau am 4.8.19



https://bbu-online.de/Aktuelles/Aufruf%20PDF%20UAA-Kundgebung%2004.08.19.pdf



Engagement unterstützen



Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um Spenden aus den Reihen der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, Sparkasse Bonn, IBAN: DE62370501980019002666, SWIFT-BIC: COLSDE33.



Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter http://www.bbu-online.de und telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet www.facebook.com/BBU72. Postanschrift: BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (