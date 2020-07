Pressemitteilung BoxID: 805480 (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH))

12 neue Mitglieder: BDH erweitert Fachabteilung Abgastechnik

- Verband stärkt Interessensvertretung für Abgassysteme

- Initiative Pro Schornstein (IPS) geht in BDH auf



Der BDH begrüßt mit Wirkung zum heutigen Tage zwölf neue Mitgliedsunternehmen in seinen Reihen. Zuvor hatte sich die Mitgliederversammlung des BDH im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung für die Aufnahme ausgesprochen. Die neuen Mitglieder produzieren Keramikschornsteine oder Elemente für solche Systeme. Damit erweitert der BDH die Fachabteilung Abgastechnik, in der bisher ausschließlich die Hersteller von Edelstahlabgassystemen vertreten waren. „Es ist zielführend, die Interessen der Produzenten von Abgassystemen in einer Organisation zu bündeln. Insbesondere im politischen Raum gibt es viele Schnittmengen, die beide Werkstoffe in derselben Weise betreffen. Durch die Zusammenführung profitieren die Hersteller beider Technologien gleichermaßen“, betont Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des BDH.



Insbesondere die saubere und sichere thermische Verwertung von Holz zur Erreichung der Klimaziele bildet künftig einen Schwerpunkt in der politischen Verbandsarbeit. Daneben wird der BDH die PR- und Marketingaktivitäten für die Abgastechnik beider Werkstoffe intensivieren.



Bislang waren die zwölf Unternehmen im IPS Initiative pro Schornstein e.V. organisiert. Der Verband stellt nach dem Willen seiner Mitglieder zum 30.06.2020 seine Tätigkeit ein und befindet sich nun in Auflösung.



Folgende Unternehmen sind dem BDH beigetreten:

Angerer Baustoffwerk GmbH

Frey & Sohn Kaminwerk GmbH

Hart-Keramik AG

Karl-Heinz Schreyer GmbH

KLB Klimaleichtblock GmbH

Plewa Wärme und Energie GmbH

Raab Schornsteintechnik GmbH

Tona Tonwerke Schmitz GmbH

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Westerwälder Elektro Osmose Müller GmbH & Co.KG

Wienerberger GmbH

Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (