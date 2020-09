Der Auftakt der digitalen Version der seit Jahren etablierten Infoveranstaltung für Menschen, die wieder in den Beruf einsteigen möchten, war im Juli ein voller Erfolg.



Am Dienstag, 22. September, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, zeigt Martina Leyer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, erneut in einem Online-Seminar,



welche Möglichkeiten es für den beruflichen Wiedereinstieg gibt und wie sich die aktuelle Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt darstellt.



„Viele Frauen mussten in der Coronazeit feststellen, dass ihre Minijobs keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld boten und damit schmerzhaft erfahren, wie wichtig eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist“, so Leyer. „Die Möglichkeiten möchte ich aufzeigen.“



Sie weist auch auf einen weiteren Vorteil hin: „Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist für die Frauen auch gleich eine gute Übung und ein Erfolgserlebnis im Umgang mit der neuen Kommunikationstechnik. Das kann für viele eine wichtige Erfahrung für eine neue Tätigkeit sein“.



In ihrem Online-Seminar erfahren die Frauen, wie sie nach Stellenangeboten suchen, welche Ausbildungsformen es gibt, welche Weiterbildungs-und Umschulungswege möglich sind und wie die Agentur für Arbeit den Neustart oder den Wiedereinstieg unterstützen kann.



Interessierte melden sich bei Martina Leyer an unter Hamm.BCA@arbeitsagentur.de oder 02381 / 9102167. Sie bekommen dann die Einwahldaten mitgeteilt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich ein internetfähiges Endgerät (PC, Tablet oder Smartphone) und ein E-Mail Account.

