Hemel: "BKU hat von Beginn an Debatten mitgestaltet"

16.01.19

„Der Bund Katholischer Unternehmer gratuliert dem Kardinal-Höffner-Kreis zur Feier des 25-jährigen Jubiläums“, erklärt der BKU-Bundesvorsitzende Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel. Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages zur Verlegung von Regierung und Parlament nach Berlin entstand der Zusammenschluss von christlichen Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Unternehmerpersönlichkeiten aus den Reihen des Bundes Katholischer Unternehmer und

Journalisten. „Wir freuen uns, dass wir als katholische Unternehmerorganisation von Beginn an dabei waren und die inhaltlichen Debatten des Kreises mitgestalten konnten.“



Bei der Gründung im Keller des damals von Norbert Blüm geleiteten Arbeitsministeriums sei das Ziel gewesen, „dass der wirtschafts- und sozialpolitische Katholizismus in Deutschland auch in der künftigen Berliner Republik weiterhin Gehör finden würde“, ergänzt der BKU Vorsitzende. „Auch nach 25 Jahren bleiben die Christliche Soziallehre und die Soziale Marktwirtschaft Teil des Markenkerns der CDU “, betont Hemel. Dass der Blick darauf nicht nur aus der Sicht der Politik erfolge, sondern Unternehmer, Journalisten und Wissenschaftler in einem gemeinsamen Kreis mit den Abgeordneten auf ihre Anliegen schauen, sei auch in Zukunft von zentraler Bedeutung.



„Eine faktische Begrenzung auf einen Zirkel christlicher Politiker wird dem Gründungsanliegen des Kardinal-Höffner-Kreises nicht gerecht, auch wenn dies der gegenwärtigen Entwicklung zu entsprechen scheint“, ergänzt der BKU Vorsitzende. Der Austausch unterschiedlicher Meinungen sei vielmehr von zentraler Bedeutung, wenn man in der heutigen Zeit aus christlicher Sicht heraus Positionen entwickeln wolle, die im gesellschaftlichen Diskurs Gehör finden. „Der Kardinal-Höffner-Kreis verstand sich von Beginn an als Forum engagierter Christen an der Nahtstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das sollte er auch in Zukunft bleiben“, wünscht sich Hemel zum Jubiläum.



Der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) ist ein Verband, dem mehr als 1.000 Inhaber-Unternehmer, Selbstständige und leitende Angestellte angehören. Der BKU wirkt als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Kirche und Politik und entwickelt innovative Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik und zur werteorientierten Führung.





