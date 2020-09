Auf der diesjährigen Landesdelegiertenversammlung des BUND Sachsens ist das Projekt „Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbienen ein Zuhause“ als offizielles Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet worden. Übergeben hat die Auszeichnung Sachsens Umweltminister Wolfram Günther.



Das BUND-Projekt wurde 2019 ins Leben gerufen und schafft gemeinsam mit sächsischen Kommunen Flächen, die Wildbienen Nahrung und Lebensraum bieten. Die Vereinten Nationen erklären die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt und ehren in diesem Zug das Engagement für Biodiversität. Umweltminister Günther überreicht die Auszeichnung an Maxi Weber, Projektkoordinatorin beim BUND. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die damit einhergehende Wertschätzung für unser Projekt. Durch die zusätzliche mediale Aufmerksamkeit erhoffen wir uns, noch mehr Menschen in Deutschland für den Wildbienenschutz begeistern zu können. Und nicht nur Menschen, sondern vor allem auch Kommunen, die so ihren wertvollen Beitrag für den Insektenschutz leisten können“, so Weber.



Im Zuge des Projekts „Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbienen ein Zuhause“ schafft der BUND Sachsen derzeit in den drei Projektkommunen Meißen, Werdau und Oberlungwitz wildbienenfreundliche Grünflächen. In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und Ehrenamtlichen vor Ort werden Blühflächen angelegt, Frühblüher-Zwiebeln gesteckt, Nistmöglichkeiten erhalten sowie neu geschaffen und Informationstafeln aufgestellt. So werden Leuchttürme einer wildbienenfördernden Grünflächenbewirtschaftung geschaffen, an denen sich weitere sächsische und überregionale Kommunen orientieren können. Um ein nachhaltiges Bewusstsein zu schaffen werden Wildbienenbotschafter und -botschafterinnen in Seminaren ausgebildet. Sie lernen Wildbienen zu bestimmen und einen bienengerechten Lebensraum zu schaffen, um so andere Menschen für den Insektenschutz zu begeistern.



Alles zum Projekt „Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbienen ein Zuhause“



Infos zur UN-Dekade Biologische Vielfalt





