Nicht der große Wurf

04.12.18

„Es ist schade, dass man in den Ausschüssen den Antrag der Grünen zum Breitbandausbau in ländlichen Regionen nicht zum Anlass genommen hat, den Ausbau dort rechtlich verbindlich zu verankern“, bedauert Sebastian Schaller. Der BDL-Bundesvorsitzende hatte in etlichen Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten aller Parteien herausgehört, dass die Interessen ländlicher Regionen sehr wohl in Betracht gezogen würden. Doch dazu gehört mehr Einsatz der Abgeordneten.



Der Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen hatte unter anderem einen Rechtsanspruch auf einen schnellen Breitband-Internetanschluss für alle bundesdeutschen Haushalte, Schulen und Universitäten, öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, kleine und mittlere Unternehmen, sowie gemeinnützige Organisationen gefordert. Der Antrag war im Bundestag jedoch abgelehnt worden.



Bei der Beratung in den Ausschüssen stellte die Fraktion der CDU/CSU fest, dass man einen Internet-Universaldienst, wie die Grünen ihn gefordert hatten, erst ab 2025 vorsehen könne, weil erst dann ausreichend Bandbreite verfügbar sein werde. Zudem überwog die Sorge, dass bereits begonnene Prozesse gegebenenfalls gestört und wieder neuaufgenommen hätten werden müssen. Für die FDP hätten die genannten Maßnahmen viel konkreter ausfallen müssen, als dies der Antrag beinhaltete. Beim vorgeschlagenen Verkauf der Bundesanteile an der Telekom sah die Fraktion neben den zusätzlichen Finanzmitteln auch die Möglichkeit, Interessenkonflikte zu beseitigen.



Die Linke sprach sich für einen gleichwertigen Zugang zu schnellen Internetanschlüssen auch im ländlichen Raum aus und unterstützte den Antrag. Die SPD versagte ihren Zuspruch, da aus ihrer Sicht Forderungen in dem Antrag durch die Entwicklung zum Teil bereits überholt seien.



„Aus unserer Sicht ist es allerdings zehn nach zwölf. Für die ländlichen Räume sind die konkreten Ergebnisse wichtiger als die Wahrung von Parteiinteressen. Daher wünschen wir uns, dass die Ideen alle auf einen Tisch kommen und mit Digitalexperten zusammengebracht werden. Das ist Demokratie, wie wir sie brauchen“, fordert der BDL-Bundesvorsitzende die Parteien auf.



Immerhin setze das Digitalinfrastrukturfondsgesetz den Schwerpunkt auf den ländlichen Raum. Demnach sollen die Erlöse der geplanten Versteigerung der sogenannten 5G-Lizenzen in das Sondervermögen fließen. Zudem steuere der Bund eine Anschubfinanzierung in Höhe von 2,4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt bei. 70 Prozent der Einnahmen des Vermögens sollen dann wohl für die „Förderung von Investitionen zur unmittelbaren Unterstützung des Ausbaus von Gigabitnetzen“ verwendet werden.



„Am Geld scheint es also nicht zu liegen“, resümiert der BDL-Bundesvorsitzende Sebastian Schaller. Sein Jugendverband dringt auf feste Regelungen in den Förderbedingungen, damit flächendeckendes Breitband tatsächlich die Fläche meint und nicht die Haushalte in sich unternehmerisch rechnenden Gebieten.

(lifePR) (