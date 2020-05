Pressemitteilung BoxID: 800750 (Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG)

LEADING EMPLOYERS: Die Buhck Gruppe gehört zu den TOP 1% aller Arbeitgeber in Deutschland

Die Buhck Gruppe wurde als Leading Employer 2020 ausgezeichnet. Das zugrundeliegende Arbeitgeber-Bewertungssystem ist in seiner Art das umfassendste weltweit. Die Auszeichnung überführt zahlreiche Qualitätskriterien in eine ganzheitliche Betrachtung.



Woran erkennt man einen guten Arbeitgeber? Das fragen sich viele Bewerber auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. LEADING EMPLOYERS hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier eine Antwort zu geben: Während andere Umfragen oder Auszeichnungen sich oft auf bestimmte Kriterien konzentrieren, verfolgt LEADING EMPLOYERS den Anspruch, eine unabhängige, ganzheitliche Betrachtung von Arbeitgeberqualitäten durchzuführen. Die Untersuchung basiert auf mehreren Millionen aus frei verfügbaren Quellen gewonnenen Daten. Mehr als 100.000 Unternehmen, in sämtlichen Branchen und Regionen Deutschlands, wurden beleuchtet und in verschiedenen Stufen konnte sich das obere 1 % dieser Unternehmen als LEADING EMPLOYERS qualifizieren.



„Wir fühlen uns sehr geehrt, unter diesen Top 1% vertreten zu sein“, so Dr. Henner Buhck, geschäftsführender Gesellschafter der Buhck Gruppe. „Das bestätigt uns darin, dass unsere zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre im Personalbereich erfolgreich sind und der offene, vertrauensvolle Führungsstil in unserer Unternehmensgruppe der richtige Weg ist.“



Die Buhck Gruppe befindet sich als familiengeführtes Unternehmen mit 32 Gruppenunternehmen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in stetigem Wachstum. „In den letzten 15 Jahren hatten wir einen stetigen Personalzuwachs von "damals" 350 zu heute ca. 950 Mitarbeitern. Dennoch kennen unsere Inhaber noch immer fast jeden ihrer Mitarbeiter persönlich und mit Namen.“, berichtet Antje Wilhelm, Personalleiterin der Buhck Gruppe. „Ein Blick auf unsere vielen Jubilare zeigt, dass uns zahlreiche Mitarbeiter über Jahrzehnte die Treue halten, das macht uns als Arbeitgeber stolz. Und auch den allermeisten unserer ehemaligen Auszubildenden und Trainees begegnet man an unseren diversen Standorten in den unterschiedlichsten Positionen wieder.“



Auch aktuell sucht die Buhck Gruppe weitere Mitarbeiter. Einen Überblick über die zu besetzenden Positionen bietet die Internetseite der Firma www.buhck-gruppe.de. „Wir freuen uns zurzeit unter anderem besonders über Bewerbungen als Berufskraftfahrer – auch als Auszubildende.“, so Antje Wilhelm.

