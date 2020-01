Pressemitteilung BoxID: 782706 (Bürstner GmbH & Co. KG)

Der Bürstner-Delfin: das Comeback des Jahres!

Schöne Geschichten liest man gerne mehrmals: Auf der CMT 2020 ruft Bürstner seine Modell-Ikone aus den 2000ern wieder ins Leben. Der Delfin is back - und das ist unbestritten das Comeback des Jahres!

Pünktlich zum Jahresstart wird Bürstner in Stuttgart zahlreiche Neuheiten präsentiert, und die Besucher der zweigrößten Caravaning-Messe Deutschlands sind am Bürstner Stand mehr als begeistert. Bei den Neuvorstellungen gibt es auch ein bekanntes Gesicht: Der Delfin, einer der erfolgreichsten Teilintegrierten der Bürstner-Geschichte, ist zurück!



2003 war der Delfin zum ersten Mal auf dem Markt, damals mit Renault Master Chassis. Die 2020er-Version bewahrt dieses französische Flair und basiert auf dem



Citroën Jumper (Fiat gegen Aufpreis). Trotz des Chassis-Wechsels hat der neue Delfin mit seinem Vorgänger große Ähnlichkeit, denn in der Version „Harmony-Line“ wurde das charakteristische Blau modernisiert und mit einer lebendigen Produktgrafik der Delfin quasi zum Leben erweckt. Neben der Standardversion in Weiß ist der Delfin auch in der Variante Blau oder dem modernen „Mocca“ (Option ohne Aufpreis bei der Harmony Line) erhältlich! Zusätzlich sind in der Harmony-Line-Variante weitere Außenattribute wie Alufelgen, Sondergrafik oder Alurahmenfenster beinhaltet, um den hochwertigen Charakter dieser Ausführung im Exterieur zu betonen.



Im Interieur finden sich typische Wohnfühl-Attribute. Das helle, freundliche Möbeldekor „Riva Loft“ ergibt mit den übrigen Farben und Formen ein harmonisches Raumdesign. Serienmäßige Mehrzonen-Kaltschaummatratzen sorgen für einen angenehmen Schlaf. Das optionale Hubbett (im Delfin T 680 G serienmäßig) bietet maximale Flexibilität. Auch in der Polsterwahl hat der Kunde die Möglichkeit zur Individualisierung: Die Standard-Ausführung bietet zwei Stoffvarianten, Catania Delf und Verona Delf.



Bei der Harmony-Line-Variante ist die Innengestaltung auf die Außenlackierung abgestimmt: Bei der Variante „Blau“ bekommt der Kunde eine sehr elegante Polsterkombination aus hellblauem Stoff und weißem Kunstleder (Rosario Delf); die „Mocca“-Version begeistert mit einem kupferbraunen Hauptstoff und cremefarbenen Kunstleder (Kaluna Delf). Egal, ob Standard oder Harmony Line: Die edle Polstersteppung mit dem springenden Delfin ist immer dabei.



Viele Ausstattungsoptionen wie zum Beispiel die Küchen- und Lichtpakete, das Skyroof oder die Ablage und der TV-Platz im Eingangsbereich sind serienmäßig in der Harmony Line vorhanden. In der Standard-Ausführung können diese Elemente natürlich einzeln bestellt werden, um das Fahrzeug nach Wunsch zu konfigurieren.



Insgesamt fünf Grundrisse umfasst das Angebot. Der Delfin T 660 interpretiert auf seine Art das französische Bett neu, mit durchdachtem Variobad bei gleichzeitig kompakten Maßen (6,98 m). Der niedrigere Delfin T 680 G (unter sieben Meter) bietet den Komfort einer riesengroßen Couch-Couch-Dinette, die sich nachts - durch das bequeme Hubbett - zu einem gemütlichen Schlafzimmer umwandelt lässt. Im Heckbereich ist eine geräumige Badlösung zu finden. Besonderheit: der direkte Zugang zu der großen Garage!



Der Delfin T 726 G ist ein typischer 7,38 m langer Familiengrundriss mit Einzelbetten, Vario-Bad und Heckgarage. Die vierte Grundriss-Variante Delfin T 732 mit Couch-Couch-Lösung im vorderen Bereich bietet die Alternative des Queensbetts und Raumbades mit kompakteren Außenmaßen (7,20 m). Natürlich darf der Lieblingsgrundriss Delfin T 690 G mit seinen Einzelbetten, seiner großen Garage und der Vario-Bad-Lösung im Modellprogramm nicht fehlen.



Der neue Delfin wird zu einem attraktiven Startpreis angeboten und will im Einstiegssegment neue Akzente setzen. Die Geschichte des Erfolgsmodelles geht 2020 weiter: Treffen Sie in Stuttgart noch bis Sonntag 19. Januar einen guten alten Freund!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (