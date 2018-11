Neue Improvisationstheater-Gruppe

01.11.18

Nachdem im Oktober ein erster Improtheater-Übungsabend stattgefunden hat, steht der erste November-Termin am Mittwoch, 7. November um 19 Uhr, in der Bühne am Schardthof, Essenbach, an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich und auch gewollt, denn mittelfristig soll in der Bühne am Schardthof in Essenbach eine Impro-Theater-Gruppe aufgebaut werden. Ziel ist aber zunächst, mit Freude ins freie Improspiel zu kommen. Mitmachen kann deshalb jeder der Spaß am freien, ungezwungenen Theaterspielen hat. Die Gruppe wird sich regelmäßig alle 14 Tage im Theatersaal der Bühne am Schardthof, Essenbach treffen. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja irgendwann daraus eine feste Gruppe, die dann auch mit einer Improshow öffentliche Vorstellungen gibt. Der nächste Impro-Übungsabend ist am Mittwoch, 7. November 2018 um 19 Uhr, in der Bühne am Schardthof, Schardthof 1, 84051 Essenbach. Die weiteren Termine (jeweils 19 Uhr) für dieses Jahr sind dann Mittwoch, 21. November und Dienstag, 4. Dezember. Wer Lust aufs Ausprobieren oder schon Erfahrungen mit Impro und/oder Theater hat, der ist herzlich eingeladen. Alter, Geschlecht und Vorerfahrungen sind völlig egal. Hauptsache Spaß am Spiel. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 0151-253 233 73.

