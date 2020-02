Pressemitteilung BoxID: 784894 (Bühne am Schardthof)

Musik ist eine Macht

Liedermacher in der Bühne

Christian Grote ist eine Mischung aus Liedermacher und Kabarettist. Manchmal kommt er clownesk daher, zum Beispiel, wenn er auf sächsisch singt. Ein paar Minuten später ist er ruhig und fast schon melancholisch. Am Samstag begeisterte der gebürtige Oldenburger das Publikum in der Bühne am Schardthof mit seinem Programm „Macht Musik“. Stimmgewaltig, charmant und nachdenklich haucht der sympathische Barde seinen eigenen Texten Leben ein. Das Publikum hing an seinen Lippen und manchmal war es mucksmäuschenstill, um dann im nächsten Song dem Witz von Christian Grote wieder zu erliegen. Das macht den Wahl-Bruckberger so kurzweilig und faszinierend. Wer noch eine andere Facette von Christian Grote erleben möchte, der hat am 14. Februar Gelegenheit dazu, denn dann kommt er als Teil der Erich Mayer-Formation „Blue Notes“ wieder in die Bühne am Schardthof. Tickets gibt es bei der Landshuter Zeitung, Online unter www.buehne-am-schardthof.de, sowohl in Essenbach in der Lottostelle Sohr im Edeka und in der Postagentur. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73.

