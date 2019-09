Pressemitteilung BoxID: 767631 (Bühne am Schardthof)

Musical-Fieber in Essenbach

Bühne am Schardthof präsentiert Janis Joplin-Musical

Das Musical-Fieber erreicht am Freitag, 27. September um 20 Uhr, mit dem Janis Joplin-Musical „Peace Of My Heart“ die Bühne am Schardthof. Ein Abend mit Live-Band und zwei wunderbaren Stimmen erwartet nicht nur eingefleischte Janis-Joplin-Fans, sondern alle, die musikalisch das Leben der legendären Bluessängerin und Hippie Ikone der 60er Jahre nochmal erleben möchten. Nun schlüpfen Sybille Kreß und Elena Weber in die Rolle der Ausnahmemusikerin einer anderen Zeit und lassen die Zuschauer teilhaben an ihrer inneren Zerrissenheit, ihrer Musik, ihren Gedanken und ihrem sehr intensiv gelebten, jedoch viel zu kurzen Leben. „Ich glaube an ein paar sehr amorphe Dinge, die passieren, wenn man auf der Bühne steht ... das ist so als ob sich etwas in der Luft bewegt, es ist etwas ganz Reales, das in der Luft umherschwirrt. Es ist nicht ganz greifbar, aber es ist so echt, so wie Liebe oder Sehnsucht.“ (Janis Joplin, 1943-1970). Janis Joplin starb mit nur 27 Jahren. Sie galt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Hippie-Bewegung und prägte eine ganze Generation. Ihre einzigartige, kratzige Stimme und die unvergleichliche Performance ihrer Songs haben sie zu einer der bedeutendsten und bekanntesten weißen Bluessängerinnen, inmitten von Sex, Drugs and Rock’n’Roll gemacht. Nicht die Ikone, nicht der Mythos steht im Vordergrund, sondern das kontrastreiche und tumultartige Leben von Janis Joplin. Eine innerlich zerrissene junge, hochintelligente Frau, die gegen die gesellschaftlichen Konventionen rebellierte, keine Beschränkungen akzeptierte, nach Orientierung suchte, ihre Unsicherheit durch Provokationen kaschierte, nach Anerkennung gierte und über die Grenzen ihrer Mitmenschen, ebenso wie über die eigenen physischen und psychischen Grenzen weit, weit hinausging. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof öffnet wie immer an den Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für Gastronomie-Gäste wird angeboten, am Veranstaltungstag Plätze im Saal zu reservieren, damit sie entspannt bis Vorstellungsbeginn in der gemütlichen Gaststube verweilen können. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Wochenblatt Landshut, online unter www.buehne-am-schardthof.de sowie in Essenbach in der Bühne am Schardthof während der Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73.

