Am Samstag zog in die Bühne am Schardthof wieder Realität in zweierlei Hinsicht ein. Zum einen war die Gesamtzahl des Publikums aufgrund der Abstandsregelungen immer noch begrenzt und zum anderen heißt das aktuelle Programm der bayerischen Liedermacherin MONI „Mei Realität“. Dem Publikum gefiel die charismatische Sängerin mit der facettenreichen und samtenen Stimme sehr gut und so wurde MONI auch nicht ohne mehrere Zugaben entlassen. Die eigenen Songs von MONI gingen tief ins Herz und berührten die Seele, wenn sie auf bayerisch von Heimat oder Verlusten, von Träumen, Scheitern und Muthaben sang. Sie überträgt mit einer Leichtigkeit dieses Lebensgefühl auf die Gäste, die mal mitwippend und mal nachdenklich der gebürtigen Aicharerin an den Lippen hingen. Mit ihrem Talent, durch wenige Worte Gefühle und Erlebnisse in den Herzen und Ohren ihrer Zuhörer wachzurufen ist MONI auf dem Weg eine “Große“ zu werden, die ganz sicher bald schon mehr als Vorsängerin von Martina Schwarzmann sein wird.

