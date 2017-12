Bühler Motor - Sieger beim Lean & Green Management Award

Bereits zum zweiten Mal gelang es Bühler Motor, die Jury des Lean & Green Management Awards zu überzeugen und auf Platz 1 der Kategorie Automotive Mittelstand vorzustoßen.



„Über 100 Einzelkriterien entscheiden über das Abschneiden der Unternehmen. Jedes dieser Kriterien wurde über ein Reifegradschema mit Punkten bewertet“, beschreibt Daniel Reichert, Director Lean & Green bei Growtth®Consulting Europe den Ausleseprozess.



Neben produktions- und logistikrelevanten Themen kamen auch übergeordnete Aspekte wie Strategie und Geschäftsmodell, Management, Führung und Mitarbeiter oder auch Wirksamkeit auf den Prüfstand.



In der Award-Begründung ausdrücklich hervorgehoben wird der „Bühler greentech motor“-Ansatz, eine Drei-Säulen-Strategie, die sich nicht nur auf die Herstellprozesse bezieht, sondern auch auf die Produkte selbst und die Anwendungen, in denen sie verwendet werden: „Green production of green products for green applications.“ Zu den Lean-Stärken zählt die Jury die hervorragenden Produktions- und Logistikprozesse, die flachen Entscheidungsstrukturen und ein effizientes Produkt-Support-Team am Standort.



„Wir freuen uns sehr, dass es uns nach 2014 ein weiteres Mal gelungen ist, die Jury zu überzeugen. Nachhaltigkeit heisst für uns, mit schlanken Prozessen Verschwendung dauerhaft zu minimieren. Damit schonen wir nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern steigern unsere Attraktivität im Wettbewerb“, so Peter Muhr, President und CEO der Bühler Motor Gruppe.



Und er fügt hinzu: „Mein ausdrücklicher Dank geht an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders am ausgezeichneten Standort Monheim, ohne deren Begeisterung und Hartnäckigkeit ein solcher Erfolg nicht möglich wäre.“



Neben Bühler Motor wurden vier weitere Unternehmen in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet: Fiat-Chrysler, ASM Assembly Systems, Convotherm Elektrogeräte und MAN Truck & Bus.



Die Preisverleihung und Übergabe der Lean & Green-Awards fand am 28./29. November 2017 beim letztjährigen Preisträger Rohde & Schwarz in München/Memmingen statt.



Lean & Green ist eine Initiative von Growtth®Consulting Europe GmbH, die Lean Management Fähigkeiten und Ressourceneffizienz über alle Prozesse eines Unternehmens hinweg verbindet.



Die Growtth®Consulting Europe ist spezialisiert auf die Prozessoptimierung der Auftrags-abwicklung. Dies beinhaltet Verbesserungen in direkten, administrativen und unterstützenden Bereichen. Nachhaltige Wertstromorientierung, effizientes Projektmanagement und die Ein-führung & Weiterentwicklung von Performancemanagementsystemen sind die Kernkompetenz der Growtth Consulting Europe.



Die Growtth® Consulting Europe GmbH besitzt die alleinigen Lizenzrechte für die zusammen mit der Firma Freudenberg entwickelte Growtth® Methodik.

Bühler Motor GmbH

Bühler Motor steht für anspruchsvolle, maßgeschneiderte und dauerhaft zuverlässige mechatronische Antriebslösungen mit DC-/BLDC-Kleinmotoren und -Kleingetriebemotoren sowie Pumpen. Das Unternehmen, das bereits 1855 gegründet wurde und sich seit über 125 Jahren im Besitz der Familie Furtwängler befindet, ist ein typisches deutsches mittelständisches Familien-unternehmen und vereint als globaler Hidden Champion Tradition und Innovation.



Mehr als jeder zehnte Mitarbeiter bei Bühler Motor arbeitet im Bereich Forschung und Entwicklung. Mit eigener Grundlagenentwicklung, umfangreichen Testlabors und eigenem Musterbau konzentriert sich Bühler Motor ganz auf die schnelle und flexible Entwicklung kundenspezifischer Antriebslösungen.



1.750 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Begeisterung für die erfolgreiche Entwicklung, Industrialisierung und Fertigung von mechatronischen Antrieben im mittleren und hohen Volumensegment.



Mit elf Standorten auf drei Kontinenten und seiner hoch entwickelten Prozesskompetenz ist Bühler Motor in der Lage, alle Kundenanforderungen nach kurzen Wegen, Qualität und Liefermengen zu erfüllen. Strategische Märkte sind neben der Automobilindustrie die Medizintechnik sowie allge-meine Industrielösungen z.B. in der Gebäudeautomatisierung, der Landtechnik, im Transport und für die Sitzverstellung in der Luftfahrt.



www.buehlermotor.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren